Duran Duran打入「搖滾音樂名人堂」爆前隊友末期癌病

年度「搖滾音樂名人堂」前晚（12日）在洛杉磯舉行，一眾樂壇名人紅星均有出席。其中入選今年「名人堂」的英國殿堂級搖滾樂隊Duran Duran，隊中4位成員均有出席上台領獎。期間主音Simon Le Bon在台上讀出由前隊友結他手Andy Taylor所寫的信，信中他透露自己4年前患上轉移性前列腺癌。

他表示好希望飛抵當地出席是次典禮並與隊友重聚，但目前要接受第4期癌病治療後休養而不能出席。信中Andy表示自己為4位好兄弟而感自豪。事後Simon在後台受訪時指自己對Andy的噩耗而大受打擊：「我哋好愛Andy。不過我唔會企喺度喊，因為我認為咁樣唔恰當，但呢個就係我感覺。」由於Andy患癌事出突然，因而令不少Duran Duran老歌迷大為震驚！Andy是Duran Duran的元祖成員，由70年代樂隊成立開始已加盟，直至80年代中離隊由Warren Cuccurullo接替。2001年Andy回歸樂隊，但5年後再次離隊。

除了Duran Duran之外，饒舌天王Eminem、 男歌手Lionel Richie、「鄉謠女王」桃麗芭頓（Dolly Parton）、女歌手 Carly Simon以及英國2人組合Eurythmics等都是今年入選「名人堂」的樂壇猛人。而一眾紅歌手包括珍納積遜（Janet Jackson）以及新紮天后Olivia Rodrigo等擔任嘉賓。