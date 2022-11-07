胞弟Aaron Carter突然離世　Nick Carter台上不捨崩潰狂哭

美國男歌手Aaron Carter日前突然離世，震驚樂壇！他的兄長Backstreet Boys（BSB）成員Nick Carter驚聞噩耗後在台上崩潰狂哭，場面感人！

雖然胞弟離世，但Nick昨日（6日）仍然隨組合在英國倫敦開騷，他被觀眾影到表演中途在台上突然狂哭冇法繼續再唱，要由隊友擁抱及安慰。而組合亦在演出期間暫停向Aaron默哀。其中成員Kevin Richardson說：「喺台上嘅所有人，大家都同佢（Aaron）一起成長，我哋度過起落。你哋（樂迷）也同我哋一齊度過。」之後鏡頭轉向Nick，Nick隨即開始哭泣。Kevin續說：「今晚我哋懷住沉重嘅心情，因為我哋噚日失去咗共中一個家庭成員。佢係我哋家庭嘅一部分，而我哋多謝你哋嘅所有愛、祝福同支持。」之後另一成員Howie接着說：「我哋希望將下一首歌向我哋嘅小兄弟Aaron Carter致敬。」

而Nick以及Aaron的孖生妹妹Angel昨日亦先後於社交網留言哀悼。Nick貼上多張與弟弟的童年照，並留言說：「我嘅心已碎。雖然我細佬同我曾有個複雜嘅關係，但我對佢嘅心從來冇逐漸消失。我一直抱着希望佢終有一日想步上健康之路並尋求佢最急切需要嘅幫助。有時候我哋每當失去嘅時候會責怪別人或事，但真實嘅係成癮同精神病先係呢度嘅真正壞人。我會比任何認識嘅人更懷念我細佬。我愛你Chizz（Aaron乳名）。依家你終於得到你喺地球永遠搵唔到嘅祥和。上帝，好好照顧我個寶貝細佬。我愛你寶貝細佬。」至於Aaron的孖生妹妹Angel亦有於社交網貼與他的嬰兒合照來哀悼Aaron。除了家人之外，一眾名人包括Nick的前女友Paris Hilton、Aaron的影星前女友Hilary Duff以及男子組合New Kids on the Block 和 *NSYNC等都有於社交網留言哀悼Aaron。