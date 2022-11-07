Minnie＠(G)I-DLE穿搭　輕鬆駕馭甜美惡女風

大家都知道韓團Blackpink Lisa來自於泰國，不過其實還有很多韓團的成員也來自泰國，而且私下跟Lisa還是很好的朋友，說的就是(G)I-DLE主唱Minnie。最近(G)I-DLE帶着新歌《Nxde》回歸，打歌舞台獲得了很好的成績，作為主唱的Minnie也收穫了巨大人氣。她在舞台上的穿搭風格與私下截然不同，形成巨大反差，讓粉絲們超有驚喜！

擅長搭配粉色單品

與台上超型格的舞台風格不同，日常的Minnie穿搭是超級可愛的少女風格。Minnie可以在高級厭世風格與甜美可愛風格間無縫切換，而且在其社交平台上經常看到她大量穿不同的粉色單品。把粉色的少女感與時裝潮流結合，每一套都很值得各位少女們借鑑。例如全身穿粉色調的衣服維持甜美風格，也可以粉色上身搭配黑色的下裝，讓穿搭風格更多層次。

輕鬆駕馭Y2K風格

時尚圈最近這一年流行復古潮，Y2K辣妹風是流行趨勢其中之一。Minnie當然也是輕鬆駕馭這種風格，不少以Y2K風格為主打的時尚品牌都紛紛找Minnie合作。短上衣、低腰裙、低腰褲搭配腋下包，這種元素單品都有在Minnie私下穿搭出現過。大家想駕馭Y2K風格，可以參考她的穿搭單品，一定不會出錯。

髮型有特色

Minnie的髮色大部分時間是黑色，與日本漫畫美女富江的髮型十分相似，因此也有被稱為是真人版富江。黑色劉海長髮搭配黑色眼妝造型，在一眾討好的仙女風格之中殺出重圍，以惡女風展現自己的獨特魅力，讓大家更能記住她。除了黑長直髮造型外，Minnie還會在黑髮內層加上淺白的挑染髮色，為造型增添一些改變，讓人覺得更加有型！