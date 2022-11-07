陳曉東上《鋪鋪 Poker》自爆玩手機玩到差啲盲

J2台節目《鋪鋪Poker》，由郭偉亮(Eric)、師兄劉浩龍同胡美貽（Nicole）主持。嘉賓有黃紫恩（Jojo）、譚焯升（Clevis）同「凍齡男神」陳曉東。

因為玩親啤牌都輸，所以被Eric戲稱為「慈善賭王」的陳曉東，剛完成香港演唱會，他話體質比較敏感，一到臨近開演唱會的日子，把聲就會沙，要到醫院打開聲針搞掂。他又話試過有次險盲，全因玩手機，他忠告玩手機時一定要開燈︰「嗰次喺橫店拍戲休息，冇開燈情況下睇手機，睇完手機，個人暈暈哋即刻去廁所嘔，上網睇懷疑係急性青光眼，仲話唔及時醫治，兩日內可以失明。」之後愈來愈朦，好似在水入面看東西一樣。完成最後一場戲後，一行人即刻出發到上海，去到醫院已經凌晨時份。幾小時的車程內陳曉東自言想了很多事，最擔心是失明，總之越諗越驚。

去到醫院二話不說，醫生先替他打了支類固醇，即時反應是現場好似開了燈一樣「光晒」︰「眼壓即刻低返，照完CT Scan仲嚇死你，隻眼角膜壓彎到超出屏幕顯示範圍。」要徹底醫治唯一方法，是直接將藥打入眼，才一勞永逸。聽見都痛，在沒有選擇下，由麻醉到在雙眼注射藥物，陳曉東形容都非常恐怖，特別是望住支針拮向隻眼那一刻，整個人繃緊。若果不是雙手被扣着，他笑言擔心自己會打醫生一搥。

今次玩牌都係其次，３位唱家班主力吹水。他們講到台上「蝦碌」執生事件，師兄話最難忘有趟，在一個過萬人大騷出場，唱到中途忘記歌詞︰「好大段，作都作唔到，已經尷尬到低頭𦧲都唔得，好在有現場fans喊，我咪扮感動喊埋一份，先過到關。」他們笑言「扮喊」好使好用，另一招歌手慣用技倆就是「對咪一齊唱」︰「遇到個音太高唱唔到，最簡單咪『隊』個咪向住現場觀眾，叫佢哋一齊唱囉。」

陳曉東最後無負「慈善賭王」美譽，被Eric一鋪清袋。最後大贏家落在Nicole身上，今次大懲罰非常簡單，不過重點是陳曉東原來不曉規矩，自己摸完後，直接將懲罰物從箱中拿出，其他輸家變相不用罰，搞到主持Eric很無奈。