遲來的肥美大閘蟹　有矜貴精緻有CP高抵食之選

金秋蟹肥，每年踏入農曆九月及十月均是品嘗大閘蟹的季節，中秋前後就可以大擦特擦，然而，今年由於內地天然太熱，大閘蟹生長緩慢，令食蟹最佳時間推遲，延至10月中下旬才陸續有肥美多膏的圓尖臍蟹上場，亦因應有不少食肆較往時遲了推出大閘蟹菜式及饗宴，但都無阻蟹癡的熱情，巴絲打起筷喇喂！

炒米水搭配 創意十足

提起大閘蟹菜式，必想起上海菜，清蒸大閘蟹是江浙八大菜系之一，亦是著名上海菜之一，而位於尖沙咀、主打上海菜的个園竹語，創辦人兼香港揚州同鄉會副會長及香港仔漁業商會永遠榮譽會長Eddie Cheung搜羅了優質大閘蟹，並由逾30年烹調上海菜經驗的萬方林總廚，精心炮製出「个園竹語金秋大閘蟹及蟹粉盛宴」（2位用及6位用），還聯乘全方位養生平台CheckCheckCin，以「炒・米水」伴優質蟹宴，食住蟹養生，創意十足。餐廳選用5両至5両半的江蘇大閘蟹公，清蒸後熱辣辣奉客，打開蟹蓋，金黃蟹粉色澤誘人又香氣迫人，意猶未盡？大家還可以追加5両、6両、7両及8両的大閘蟹擦個夠！盛宴除了原隻清蒸外，還選用多種名貴食材炮製各款菜式，好似蟹粉燴魚翅或燕窩、淮陽亁燒明蝦球、京葱燒原條關東遼參、夠濃薑茶燉燕窩等。飯後來一杯暖胃散寒、強化脾胃等功效的炒米水，嘗鮮驅寒兩不誤。兩位用的盛宴由即日起更享二人同行、一人免費，變相半間可以享用靚蟹及矜貴滬饌，抵！

星級巧手菜 精緻鮮味

上海菜館以外，粵菜館亦有時令大閘蟹宴，好似米芝蓮一星的都爹利會館就由即日起至11月24日推出北海道大閘蟹菜單，分別是6道菜「嚐味菜單」及廚師限定菜式。前者蟹宴有清蒸北海道大閘蟹（6両）、胡椒福果海參雞湯、蟹粉百花煎北海道帶子、蟹粉手工拌麵等；後者則有蟹粉小籠包、蟹粉手工拌麵、蟹粉炒桂花、蟹粉鍋巴、生拆蟹粉燴年糕鮮菌和生拆蟹粉白玉星斑件等。想以黃酒搭配，大可以額外加配「蟹‧黃‧匯」黃酒配對（（4杯），為大閘蟹盛宴錦上添花。

高CP夠親民 抵食划算之選

如果想以親民價錢品嘗一期一會的大閘蟹宴，連鎖食店夏麵館就是不錯之選，餐廳由即日起至12月10日推出「11道『1王1后』清水大閘蟹宴」，經指定網上平台預訂更享低至61折，超划算！蟹宴有前菜五小碟（蒜香四季豆、雞絲粉皮、鎮江水晶肉、糖醋小排、及虎皮素鴨）、足3両清蒸清水大閘蟹（1隻公蟹及1隻乸蟹）、鮮拆蟹粉小籠包、蟹粉扒菜芯或蟹粉扒芥蘭，所有蟹粉均是人手拆製，甘香濃郁。套餐還有糖醋魚塊、黑醋話梅骨、賽螃蟹、葱爆牛肉、水煮魚或水煮牛肉等，最後更有一碗迷你陽春麵及薑茶湯圓，分量十足又飽肚。