MIRROR騷意外後首現身！Lokman未復原：一世留疤痕

男團MIRROR成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）今日（7日）在觀塘為ViuTV新劇《繩角》宣傳。MIRROR於7月底演唱會發生嚴重意外，經過休息後已經復工，Lokman與Alton首次現身，Lokman表示心情已經好好多，用了數月時間去梳理，覺得應該要重新出發，亦要回復正常生活。Alton則指要慢慢適應，暫時工作量也不算重。

身為隊長的Lokman被問到期間可有與隊友多溝通？他說：「都有，通常都係見面、開工大家傾吓偈，關心吓大家。」副隊長AK透露當時大家也有在群組傾偈，知道大家用自己方法去度過這段時間。

問到期間所受的困擾？Lokman說：「一定有，自己就好啲，會諗多少少，冇放落去個情緖度。」Alton說：「好想去關心件事，但件事唔簡單，關心同時又唔想製造麻煩，所以有時問候都點到即止。」AK亦認同指怕問候會勾起大家不開心，所以有段時間大家的關心也是點到即止。

Lokman指有時設身處地去諗，自己也想靜靜，覺得攬一攬、拍一拍膞頭其實已經好足夠。講到AK、Tiger仍感到不開心，Lokman指會撩他們多傾偈，但主要講無聊事，希望拉開話題，相信會放鬆、舒服點。Lokman自言他現在也還未完全復原：「畀起前2個月好好多，對於我哋在場嚟講係大事，應該呢世人都未必會復原，多多少少都會有疤痕。」AK說：「依家就係學習緊點樣去同傷痛、經歷經共存。」Alton :「我哋希望保持一個好嘅信念，所以都要以身作則，企番起身，返去正常生活，學作同件事共存。」

事件發生後受困擾消瘦不少的AK指身體OK，笑言面瘦了也是好事，講到可有接受張敬軒提供的心理輔導幫助，他說：「公司都有安排，但係自己冇諗呢個方向，覺得睇咗醫生，就覺得好似有病，會搵Lokman陪吓我，想用呢個方法先。」Lokman笑指他最近拍攝《打天下2》令到腰、腳痛，身體上需要醫生多點。

講到新劇接《季前賽》播出，若有好成績可會像劇中赤膞騷肌答謝粉絲？Lokman說：「依家唔得喇。」AK則笑言：「應承住先，阿虎咪話一操就可以大隻。」