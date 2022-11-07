謝寧被爆拍古裝戲遭男主角抽水胸襲　引全城緝兇！

1985年港姐冠軍謝寧曾參與過不少古裝劇演出，包括《狄青》、《決戰皇城》、《連城訣》等，成為80年代當紅花旦，被譽為「最靚古裝扮相」之一。她於1991年結婚之後與老公育有2女，淡出娛樂圈，專心相夫教女。

謝寧近日接受資深製作人楊紹鴻和藝人文頌嫻主持的港台節目《一起走過》訪問，楊紹鴻稱與謝寧曾合作拍攝劇集《成吉思汗》，於蒙古相處過一段時間，楊紹鴻更突然向謝寧公開道歉，指謝寧有場戲被男主角抽水摸胸，而他當時不懂得怎樣處理，感到好抱歉，他說：「可能佢已經忘記咗呢件事，不過我都覺得要處理吓，嗰陣有場古裝戲，係話謝寧被某一個人強姦咗，之後有咗BB，之後返去同老公講，本來係話謝捉住對隻手，擺落自己個肚上面，意思係話自己有咗，嗰個男主角係有好大反應。」他續說：「點知埋位變咗係男主角捉住謝寧隻手，由個胸掃落去肚，嗰陣謝寧塊面係黑晒，仲有啲想喊，我自己睇完都打咗個突，排戲都唔係咁，我唔評論佢係咪故意，亦唔講得佢係邊個，但係嗰陣我唔識得點處理，真係好唔好意思！」即時引來網民全城緝兇，估謝寧被邊個男主角抽水！

不過謝寧對這於事件沒有印象，她說：「我真係唔記得呢件事，原來我都畀人恰過，好彩我都唔記得，冇乜記性，可能嗰陣佢知我係妹妹仔，又係啱啱入行，如果而家我會即刻叫！」