本日日本：秋冬至歎！必住激新溫泉旅館

冬季的日本除了看雪景外，浸溫泉也是指定動作。冰天雪地下泡在熱騰騰的溫泉裏，能讓緊繃的心情放鬆，浸完溫泉再享用當地的特色料理，絕對是一個療愈身心的旅程。最近當地有很多高級溫泉旅館相繼開幕，例如千葉縣房總半島只有10間客房的「鴨川溫泉 璃庵」，所有客房均有露天風呂及內湯，同時享有無敵海景，望住大海泡湯零舍放鬆！

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限定客房 私密海景溫泉

位於房總風景名勝鴨川太海海岸的「鴨川溫泉 璃庵」，賣點係擁有極罕海景的高檔日本旅館，既可看到水天一色的太平洋、並同時享有背靠充滿綠色植被的嶺崗山的優勢，風光宜人。其建築及裝潢洋溢着傳統日本旅館的味道，館內散發木頭的香味和溫暖，並有抹灰的牆壁和瓦片屋頂。10間客室面積由70平方米起跳，分為可在客房內用餐的和式A型、2房和式B型及無障礙西式C型共三種，各有不同的主題及布置。客房的露天風呂甚具特色，前方特設無邊際水池，視覺上將對出的太海融為一體，帶來一望無際的無敵海景，更能看到夕陽消失於水平線的動人畫面。用餐方面同樣講究，可享用源自當地漁民的傳統美食「璃庵流」料理，該料理選用最新鮮的魚獲，以獨家的烹調法，製作出賞心悅目又美味的FUSION BOBO-CUISINE，叫人食指大動。房價每晚每位¥51,700起（約HK$2,740）。

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湯守職人管理 最佳泡湯體驗

剛於9月在靜岡縣賀茂郡開幕的「伊豆河津濱 磯あるきの湯宿 潮雲」，是經營旅館逾百年的玉翠集團旗下最新住宿設施。旅館只有7間客房，分為3種房型，所有客房都面向河津濱海灘及伊豆七島，視野一流。房間以木裝修為主，給人溫暖感覺，每間房都設有源泉掛流式的露天風呂，晚上可以看着星空泡湯，好寫意！另外也可到大浴場或貸切風呂，享受不同的浸溫泉樂趣。值得一提的是，旅館為了讓客人得到最佳的浸溫泉體驗，聘用了幾乎絕迹日本的「湯守職人」，憑他們的經驗根據當日天氣、溫度及溫泉狀態來管理「出湯」，並提供自家研發、與溫泉相配合適的洗浴用品。膳食由玉翠的行政總廚三川三郎監修，晚餐供應使用伊豆時令食材的會席料理，早餐則有採用當地豐富食材炮製的西式早餐，令人非常滿足。房價每晚每位¥29,150起（約HK$1,545）。

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彩色玻璃浴場 感受異國風情

位於九州長崎縣雲仙天草國立公園內的雲仙溫泉，憑着溫泉街有長年冒出白煙及磂磺氣味的「雲仙地獄」區成為旅客焦點，而星野集團旗下的溫泉旅館品牌「界」將於11月25日在該處開設「界 雲仙」。由於江戶時代長崎曾經是日本唯一的貿易港口，因此發展出融合日本（和）、中國（華）及荷蘭（蘭）的獨特文化。「界 雲仙」於設計上就加入了這種元素，最特別是大浴場選用來自荷蘭的著名彩繪玻璃來做裝飾，當有光線透過玻璃射進來時，水面便會有不同色彩的倒影，感覺夢幻。六層高的建築共有51間客房，當中有16間附設露天風呂，不設客廳，取而代之是風呂與睡房之間的一個休憩區，這個設計讓客人浸浴完可以稍作降溫及休息。晚餐於半個室享用會席料理，包括前菜「豚肉角煮」、雲仙溫泉名物「湯煎餅」及包含刺身、精緻點心和醃製小點的「寶樂盛」等，主食是飛魚湯涮涮鍋，並使用以「和華蘭」元素為靈感的餐具。房價每晚每位¥13,000起（約HK$689）。