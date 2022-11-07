容祖兒等足兩年開巡演超感觸：好需要大家嘅掌聲同鼓勵！

樂壇天后容祖兒本來計劃2020年開始的「Pretty Carzy 演唱會」巡演，終於等到疫情緩和，各地開放後重新啟動，她再次踏上個人演唱會舞台出發，一連去7個地方，包括馬來西亞、溫哥華、加拿大、大西洋城、拉斯維加斯及雷諾開唱，令歌迷興奮萬分，各地個唱門票亦一早被搶清光。

第一站馬來西亞，隨行的還有祖兒媽媽，祖兒表示：「好耐冇同媽咪去旅行，所以未上雲頂演出前，兩人就於吉隆坡走走，品嘗美食，諗住咁耐冇去，都未必有人認得我啦，點知最後結果係，冇人唔認得我，哈哈，我係咪好傻？」

在雲頂開唱時，觀眾的熱情也令她感動萬分，最後不禁眼濕濕，她於台上跟大家說：「終於來到馬來西亞！好開心！期待左好耐啦呢一日！有冇場觀眾，2020年3月21日本來要來？等到今日？」全場舉手歡呼，她續說：「我心情真係非常興奮，等咗2年有多，呢2年大家有咩變化，肥咗？有咗？哈哈。我冇乜點變係咪？我彈琴彈來彈去都係個隻歌，哈哈。我堅守住架，一定要彈番畀大家聽。」

祖兒又謂，一個月前為巡迴開始排舞，做運動修身，彈琴練歌，所有回憶湧現腦中，又說：「其實疫情呢啲日子，每當夜闌人靜，孤單寂寞時，都係靠過去嘅回憶同自己講要努力、堅持！幾年後都一樣，希望有一個好騷畀大家睇！而呢個願望今日終於實現。」她又問歌迷近況如何，覺得世界最遙遠的距離令她好珍惜重逢：「等我望清楚大家面容，你哋都辛苦啦，呢段漫長嘅日子，每個人都咬實牙關渡過生活嘅難關，所以我想送呢首新歌畀大家，辛苦你哋啦！ 」

由於觀眾反應太熱烈，安歌又安歌，最後唱多3首歌才完場，她坦言舞台是一個讓她極速叉電的地方，上台後整個人都充滿力量：「我有時覺得自己落台後就一無是處，真係好需要舞台、掌聲同大家嘅鼓勵，第一場觀眾已經令我充滿力量，歡呼聲燈海感覺番晒來，重即刻有力量開始同演唱會總監馮貽柏研究新騷啦！」