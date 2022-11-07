方力申與張繼聰秘密練波：我連游水都放低！

《903 AllStar 籃球賽》相隔多年再度於11月11日舉行，屆時903 DJ隊與歌星勇士隊於籃球場上激戰較勁，出戰名單包括：903 DJ、ANSONBEAN、CY陳宗澤、Tim & Jackal @Dear Jane、ERROR、MIRROR、方力申、古巨基、吳林峰、林奕匡、陳建安、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黃妍、雲浩影、黎展峯、譚旻萱及麗英。為迎戰歌星勇士隊，一班903 DJ 隊員包括：森美、阮子健、梁子、毫子、強、金、蕉、傳聯同兩位「超級外援」張繼聰、方力申秘密練波。

阿聰、小方今年倒戈加盟903 DJ隊，早在10年前以歌星隊隊員參與籃球賽的阿聰揚言：「如果今年再打番歌星隊，冇得玩㗎啦，我唔想再見到森美喺更衣室到喊！」而事隔多年，轉營參賽的小方說：「為了今次幫DJ隊，我連游水都放低，比賽前日日都私下Book場練波。今次有前香港籃球隊成員、曾任前甲一籃球隊嘅教練幫我們認真鍛煉及排陣，士氣好高，好有信心贏！阮子健同我講，10幾年前我喺歌星隊專注防守，令佢成場只入到兩分，今次我哋喺埋一隊，仲會輸？」