蕭正楠區永權伊館開騷　「Hea」住拍演唱會海報

音樂人伍仲衡宣布將於明年1月6日聯同蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行演唱會，3子日前為演唱會拍攝海報時大放笑彈，揚言很欣賞演唱會海報型到如影時裝雜誌一樣，他們如睡佛般側躺在地上，完全配合主題夠晒Hea。3子解釋點解：「組合嘅演唱會個名都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型嘅英文名襯到我哋。結果，諗到……Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權），就變咗HEA喇。」

3子還不忘互窒，場面搞笑，以歌手身份入行的蕭正楠回憶當初的唱歌生涯就在灣仔伊利沙伯體育館開始：「2001年參加唱歌比賽就在伊館攞到冠軍啫，當時唱陳奕迅《傷信》。」又表示當時有幾千人參賽，區永權提議蕭正楠演唱會再唱，作為《中年好聲音》評判的伍仲衡就笑言：『畀紅燈你！』區永權笑指伍仲衡是殺手。

伍仲衡認真表示當時是靠區永權而認識蕭正楠：「佢哋上過我Studio玩過一次Live，一拍即合，大家好多火花，一齊開Live唱歌都好多人睇。」區永權即連環炮發笑問伍仲衡：「好多人都上過你Live，但都冇一拍即合咩？係咪嗰啲人冇火花？其他上過你Live嘅歌手，完全睇唔上眼？」伍仲衡輕鬆接招：「因為嗰啲太貴，你哋就……講心唔講金！」區永權笑罵對方：「嘩！你個賤人呀！哈哈！我知今次酬勞近乎零，原來畀你啲咁嘅人吸晒。」為了是次演唱會，伍仲衡自爆會創作一首好好玩的3人合唱歌，區永權即時乘機催對方交歌，「等你咋，快啲！」

今次演唱會，撞正是好是蕭正楠出道20年，他開心表示：「啱啱叫出道20年，有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權讓對方索性將此演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，區永權擔任和音，伍仲衡負責彈琴。

蕭正楠與區永權為今次演唱會笑言要一齊增肥，並指住伍仲衡肚腩：「大家明啦！咁樣Balance番啲吖嘛。」伍仲衡即回應：「你（指蕭正楠）千祈唔好呀，增肥唔係個個都好睇。你增肥之後，應該冇晒劇拍，要肥但都要有人鍾意，係功夫嚟架，需要培訓至做到，呢啲叫大隻。」