甄子丹新片票房麻麻　看破拋金句：人生有高有低！

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩今晚（7日）在西九文化區M+出席慈善晚宴，子丹近日暫時放下手上工作到羅馬匯合老婆與兒子旅行，享受天倫，近期則忙於為電影《天龍八部之喬峰傳》進行後期製作，問到拍攝古裝是否特別辛苦，他說：「呢套係特別有難度，因為呢個題材大家都好熟，要將小說濃縮入去電影要花好多技巧。」子丹透露新片打到飛起，笑謂若果葉問是一打十，喬峰會是一打一百，加上過往很多人演過喬峰，希望能將自己一貫的武打風格融入角色，團隊花了不少心思。

講到最近港產片票房大賣，他指還未有時間觀看，但覺得絕對是好事，認為只要用心拍電影，觀眾的眼睛是雪亮，但電影成功與否就要配合天時、地利、人和。問到子丹監製與主演的新片《搜救》在內地上映逾一個月，但只有約2,000萬人民幣（約港幣2,264萬）票房，成績未如理想，他說：「電影好似人生咁，有高有低，作為電影人，每次都豁出去嘗試唔同嘅題材同埋角色，票房就要睇天時、地利、人和，唔緊要人生就係有高有低。（太少動作戲？）我都唔能夠分析，每個人睇戲都有佢嘅評價，各花入各眼，人生就係咁，有高有低，唔會失望。」汪詩詩亦力撐雖然只看過花絮片，但也覺得很感動。

曾國祥未有造人計劃

曾國祥離開港近一年到英國拍攝串流平台科幻劇《三體》，更與《權力遊戲》監製合作，直言今次學習到大製作的專業安排。問到回港會否幫爸爸曾志偉拍劇，他說：「唔會，佢公司咁多導演，我哋一向分得好開，避免合作，佢亦都唔會開口叫我幫手。」與太太王敏奕分隔兩地多時，他最近帶老婆到意大利度蜜月作為補償，但斷言絕沒有「造人」計劃。