《下流上車族》勁吸177萬觀眾　開播以來收視最高

無綫上周收視成績出爐，各節目有明顯升幅，上周三《東張西望》跨平台直播收視最高衝破30點關口（195萬觀眾），收視彈升6.9點，急增近45萬觀眾收睇。同日播出的《愛‧回家之開心速遞》與《下流上車族》最高收視同取27.3點（177萬觀眾），分別急升4.5點及3.6點。同時亦是《下》劇開播以來最高收視。

至於首周播出的《超能使者》最高收視22點（143萬觀眾），維持三線劇優勢。《黃金盛宴》最高收視17.3點（113萬觀眾），由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》上周四首播反應不俗，最高收視15.4點（100萬觀眾）。

此外，周六播出的《聲夢傳奇2海外踢館賽》有來自馬來西亞及澳洲的畢業生，跟香港聲夢學員同場較技，最高收視15.6點（101萬觀眾），周日《開心無敵獎門人》繼續為大家帶來歡樂，最高收視24.8點（161萬觀眾），升1.4點；緊接播出的《思家大戰》最高收視22.3點（145萬觀眾）升1.3點；而《我們的主題曲》，最高收視16.8點（109萬觀眾），升0.5點，都有不錯表現。