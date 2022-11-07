AK扁桃腺炎全程戴罩　數百粉絲逼爆商場！

男團MIRROR成員AK（江熚生）與湯洛雯、蘇皓兒等，主演電影《忽然心動》今晚（7日）假九展舉行首映禮，AK粉絲早早到場霸位支持偶像，逼滿數層樓，目測約數百人，場面墟冚！

AK全程戴上口罩，他解釋說：「拍緊新劇《打天下2》，拍打戲捱咗幾晚通宵，除晒衫打可能又吹親，所以有啲唔舒服。醫生話扁桃腺炎，我都仲係一條線（指未有確診），大家可以放心。」談到拍劇粉絲應援物資令台前幕後大開眼界，他說：「因為《打天下》嗰時冇試過，今次趁住3日重頭戲就搞吓啦。」

台上他自爆首日為《忽》片開工時，相當怕醜，放飯時拿着飯盒躲一角，幸得拍檔相邀「一齊食」，彼此打開話題說：「第一次拍戲其實幾好玩，電影同拍劇嘅節奏好唔同。今次我只係負責其中一個故事，唔係好多戲但又試到嗰種滋味，況且喜劇形式，輕鬆少少，拍嘅過程好似玩一樣。」

他又謂未來希望可以挑戰開槍戲：「最近拍過鬼片，劇集方面又試過拍打戲，所以想試吓好似《槍火》呢啲題材。」對於姜濤、柳應廷及呂爵安等好兄弟，甫闖影壇即傳來票房佳績，位位成為「千萬小生」，AK卻直言沒有壓力：「冇諗呢樣嘢，因為唔係我可以控制嘅範圍，只能盡力做好演出，總之我享受拍攝個程。」

今次開奉旨與女生「談情說愛」，他笑言只要角色與劇本好，自己不抗拒「男男戀」。記者打趣指他近日經常做「脫星」，頻頻騷肌拍戲，他說：「唔知公司想點，哈哈！希望大家支持吓。坦白講，依家身形冇《繩角》嗰時咁好，呢段時間真係瘦咗好多。（但身手好咗？）好過其他MIRROR兄弟啩？！」