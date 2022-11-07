國際流行音樂大獎︱張敬軒入圍最受歡迎男歌手　MIRROR得個吉

港台舉辦的「第三十三屆國際流行音樂大獎」今日（7日）公布候選名單，由網上投票選出英、美、澳、加拿大、南韓及日本等喜愛的歌曲和歌手，嘉許表現優秀的外語音樂人及作品，藉以拓闊本地樂迷的視野，從而推動香港流行文化。

音樂大獎共設11個獎項，凡於今年3月13日至9月30日登上港台「香港流行榜」及「日本流行榜」的歌曲和歌手皆有機會競逐獎項，包括：「最受歡迎十大國際金曲」、「至尊金曲」、「最受歡迎男歌手」、「最受歡迎女歌手」、「最受歡迎樂隊或組合」、「最受歡迎日本金曲」、「最受歡迎日本歌手或組合」及「最佳英文／日文／韓文／原聲專輯」，「最受歡迎十大國際金曲」中票數及評分最高的作品將成為「至尊金曲」。

而「最受歡迎男歌手」的候選名單中，香港代表包括有張敬軒、陳柏宇、王嘉爾，還有「爆冷」入圍的湯令山、新加坡代表林傑杰，還有Ed Sheeran、Elton John及Justin Bieber等。「最受歡迎女歌手」的候選則有AGA（江海迦）、鄭欣宜及台灣天后蔡依林、Adele、Lady Gaga、Selena Gomez、Britney Spears及Billie Eilish等，「最受歡迎樂隊或組合」候選名單有BTS、Coldplay等，至於在各音樂大賞中，「老是常出現」兼進軍外地市場的的人氣男圑MIRROR，卻未在候選名單中出現。