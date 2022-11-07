湯洛雯睇穿馬國明真面目　隨時旅行結婚

藝人湯洛雯（靚湯）主演電影《忽然心動》今晚（7日）首映，略作性感打扮的她，到場即成焦點。談到剛從日本旅行返港，靚湯直認與男友馬國明同行，記者打趣問是否造人成功，她笑言：「玩得好成功就真。我哋一齊兩年幾，都係首次一齊去旅行，人哋話一齊去旅行可以見到彼此真面目。（咁你發現咗佢啲乜？）睇到佢更好嘅地方，尤其佢個人冇乜所謂。我鍾意Plan行程，佢就乜都得，又會幫我拎嘢！（感情升溫？）一向冇跌過！」

她透露已有計劃再跟男友去第二次旅行：「想去陽光與海灘，又或者係大家讀大學嘅地方，不過佢比較忙。（有投訴呀？）唔會，佢忙啲應該嘅。」記者「乘勝追擊」追問二人婚事，她大方表示：「有共識嘞，依家疫情減退，隨時會發生。（明年？）唔排除，決定咗會同大家講。（旅行結婚？）通咗關，機會好大！」

她冧爆指今次旅行發現男友攝影技術有進步：「佢仲全程揸車。（事後幫佢按摩？）佢怕被人抓癢處呀。佢今晚都會嚟睇戲支持。（唔怕佢睇到你啲親熱戲呷醋？）唔驚，我最多都係拖手啫，況且佢拍呢啲戲仲多過我。（唔畀你拍咀戲？）我拍得最多咪喺劇集《心理追兇》嗰時囉，都係同佢拍。」