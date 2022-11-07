新婚老婆仔　好容易出軌

新人結婚之後，當然會有一段甜甜蜜蜜嘅蜜月期，但係做老公都唔好話坐定粒六，諗住婚後可以偷懶，一定要記住好好滿足老婆呀！日本AV界嘅若妻系列就話畀大家知，如果滿足唔到老婆，好容易出現「慾」海翻波，老婆背夫出軌，唔想戴綠帽，就要好好警惕自己啦！

偷嗒隔牆花

喺片廠名人之友出品嘅《被隔壁的年輕人妻誘惑》中，單身男大雄最近搬到一幢公寓居住，雖然佢冇拍拖又未結婚，但係獨居生活一啲都唔寂寞，因為巨乳鄰家人妻美波桃結婚一年就同老公進入倦怠期，空虛寂寞嘅佢趁老公唔喺屋企，就搵大雄幫手整水喉，然後出手勾引，施以倒奶露底誘惑，搞到大雄慾火焚身，繼而兩人進行連場大戰！自此之後，桃妹經常招郎入舍，享受刺激嘅偷情樂趣。

係男人都啱

由DAHLIA推出嘅《玄關先誘惑的慾求不滿妻》入面，穗高結花結婚冇幾耐就被老公冷落，後來兩人仲因誤會而爆發冷戰，心高氣傲結花慾火旺盛嘅時候又點算呢？當然唔會向老公認低威啦，一於喺自己屋企門口進行勾引大計，只要有男人經過，如外賣仔、修理技工同鄰居，佢就會主動勾引對方，班男人見到結花咁索又咁姣，梗係唔會抗拒，即刻入屋瘋狂激戰，就係咁，老公被笠上一頂又一頂嘅綠帽喇！

分開就出事

Moodyz推出嘅《巨乳淫蕩若妻鄰居中出事件》，講述巨乳若妻中山文香幾時都咁性慾高漲，點知老公因為出差要同佢分開幾，咁點樣解決慾火呢？於是文香喺街上尋找獵物，見到對方年輕又健壯，就會上前勾引，而對方見到阿妹心口咁凸出，梗係難抵誘惑啦，跟住文香就會同對方去開房，甚至帶返屋企偷情，簡直就係將結婚承諾同道德觀念完全拋諸腦後！