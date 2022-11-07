肉彈上車族　挺胸騎二轆

皮包鐵好危險？如果喺路上遇到呢位女騎手嘅話，咁就真係危險喇！唔係因為佢嘅技術唔掂，而係因為佢嘅身材太惹火又着得太火辣，吸引住大家嘅視線，唔能夠集中精神揸車呀！佢係邊個？咪就係嚟自越南嘅Neppu囉。

人氣十足

早前一張索女電單車相引嚟網民哄動，事關相中女郎玲瓏浮凸嘅身材勁吸睛，因此有網民留言稱，如果喺路上見到呢位二轆肉彈嘅話，男司機會好危險。不過，所謂危險都係講吓啫，事關相中女郎只係同電單車擺甫士影相，又唔係喺路上飛馳，男士們絕對唔使擔心啦！

只係呢位女郎係邊位？原來佢係嚟自越南嘅Neppu，原名叫「Nguyen Tien」嘅佢，唔單止係一位人氣十足嘅女Coser，更憑住激凸巨乳及露肉度勁高嘅Cosplay寫真，喺網上獲得相當高人氣。究竟佢嘅露肉度有幾高？只要睇吓佢喺社交平台上分享嘅Cosplay寫真就會明白晒，中門大開嘅女僕服、斗零大嘅比堅尼，同埋僅得一條線嘅T-Back，都係佢嘅指定動作，真係睇到人流晒口水呀！

前後齊料

咪以為Neppu嘅吸睛位，只係胸前嗰對巨乳，因為佢唔單止胸前猛料，渾圓嘅巨臀更係實力十足，唔少網民都話佢嘅身材及火辣度，顛覆咗佢哋對越南性感女Coser嘅印象，實在冇諗過佢哋身材可以媲美到歐美嘅火辣女郎。

不過，話說回來，其實佢並非一開始就從事性感Cosplay寫真工作，翻查資料，發現佢經營社交帳號之初，其實同其他女網紅一樣，經常以性感比堅尼同露乳溝示人，直至上年年中，佢先至開始喺網上分享Cosplay寫真，據佢講雖然一直有參與Cosplay活動，但一直以成為模特兒為目標，所以冇諗過行Coser路線，卻估唔到佢嘅Cosplay寫真大受歡迎。隨住佢嘅人氣愈嚟愈高，佢嘅Cosplay寫真性感度亦愈嚟愈高，至今佢兩個社交網合共有逾21萬粉絲，就係咁，佢成為人氣十足嘅性感女Coser。

Neppu憑住前凸後趷嘅魔鬼身材，加上超性感Cosplay寫真，令佢喺網上人氣勁高。如果想睇啲更激嘅，即係胸前兩點若隱若現，重要部位大特寫嘅極限寫真嘅話，可以Click入佢嘅官網盡情欣賞。