【是日通勝】

農曆十月十五

壬寅年 辛亥月 乙丑日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：是值月食大事勿用

忌：栽種、行喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、22、34、42

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲好運氣加持，趁勢加把勁可看到成功希望。

金牛座：勉強無幸福，處理感情問題時勿再自欺欺人。

雙子座：船頭驚鬼，船尾驚賊，謀事被怕輸心態拖累。

巨蟹座：整體運勢還算過得去，凡事要向好的方面想。

獅子座：職場上獲得好口碑，但要記住滿招損謙受益。

處女座：面帶笑容，別人願意親近，運勢自然不會差。

天秤座：遇上不如意的事，卻有冤無路訴，心情低落。

天蠍座：運勢平穩欠驚喜，懂得感恩就不會感到失望。

人馬座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶了。

山羊座：身心狀態不錯，穿藍色衫褲有助增強異性緣。

水瓶座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免惹上官非。

雙魚座：卸責行為乞人憎，易變成事業發展的絆腳石。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 遇小人

鼠：和藹可親，樂於助人，人際關係好到極。

牛：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

虎：事業運極好，個人才華可望盡情發揮。

兔：情緒不穩，需謹言慎行，注意人身安全。

龍：是非纏身，宜安分守己，少説話多做事。

蛇：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

馬：沒有博彩運，不宜炒股，錢財有去無回。

羊：是日沖煞，魂不守舍，易被小人抽後腿。

猴：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

雞：人緣不錯，日常閒聊也能獲得有用資訊。

狗：謀事不宜太高調張揚，提防小人放暗箭。

豬：內心平和，即使遇到困難也能保持冷靜。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

「血月」又再來

我還記得上年的夏季，在這裏寫了一篇關於「血月」的文章。

「血月」是月全食，天上出現的月亮是紅色的，凡出現這些天文現象，前後的數月，容易出現戰爭與災禍。

而在上年「血月」到現在，世界各地的經濟也好像一蹶不振，國與國之間關係也好像在摩拳擦掌，甚至乎有些國家已經打了起來。

11月8日，「血月」又再捲土重來，這一次更為罕見，是千年一遇。不是所有的事物，都是「物以罕為貴」，反而這現象愈罕有，它的殺傷力就會愈大，受影響的人愈多。

在香港是可以看到這個現象的，整個過程歷時差不多90分鐘。但在「血月」的前十多天，無獨有偶，香港的股市，全日大瀉千多點，是13年內的新低，人心惶惶，希望只是一個巧合，不是序幕，否則香港人又再多災多難。

如果這個現象是全球性，相信出現這現象的地方，或遲或早，也會出現一些天災人禍。

以玄學的角度去看，這次罕見的現象，建議大家不要抱着「萬勿錯過」的心態去觀看，反而最好是避之則吉，否則閣下的運勢也容易受到這帶有負能量的天然氣場影響，令到自己黑氣纏身、衰運連連。