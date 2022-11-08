丁噹相隔3年再演音樂劇　獲樂壇前輩激讚

由歌手丁噹主演的華語音樂劇新經典《搭錯車》，相隔3年重返台北演出，一連三場日前在台北表演藝術中心大劇院完美演出，連日來吸引很多圈中人捧場，包括黃鶯鶯、蘇慧倫、周蕙、安心亞、宋芸樺等，黃鶯鶯表示非常喜歡這部音樂劇，希望這部動人好戲能演到破百場，已是第二刷了，並表示若未來台北返場演出必定會再來看，她也透露曾在機場遇過丁噹，丁噹還主動來跟她打招呼，大讚丁噹唱歌好聽、人又有禮貌。

丁噹去年推出華語金曲翻唱計劃，專輯內重新演繹周蕙的《約定》，兩人因結識成為朋友，周蕙也讚賞丁噹的表現，並透露劇情和她的經歷相似：「這部劇把我們無法在舞台上跟大家講的心酸史讓人家知道。十幾年前我爸過世，那時我準備要發唱片，所以那張專輯被我稱為出道以來最悲傷的專輯。在專輯籌備的期間又被分手，所以剛有好幾幕很寫實。」看完劇觸動了她的內心，差點一度落淚，丁噹抱抱周蕙並說：「你是真實阿美啊！」

演出後丁噹跟劇中演員王柏森、陳乃榮、蔡昌憲出席慶功，丁噹說：「很興奮很開心，這麼久沒看到大家，觀眾又哭又笑，那辛苦就值得了。」雖然演出地點就在美食聚集地的士林夜市旁，但為了準備演出演員都在場館內吃飯盒，因為演出壓力破表的蔡昌憲，特別跟老婆告假搬到酒店閉關，與兒子一周沒見，兒子還看着海報裏的蔡昌憲喊爸爸，在劇中蔡昌憲公主抱丁噹轉圈，結束演出後終於可以回家抱小孩，他笑說：「抱到肌肉都長出來了！今天終於可以抱着爸爸成功回來的心情回去見孩子！」同時，他們也開心宣布下一站將在明年6月開往台。