美酒佳餚巡禮本月登場    $150 /$100免費電子優惠劵送東網讀者

【營業資訊】由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的年度盛事 ─ 香港美酒佳餚巡禮再度登場，是次旅發局聯同近 700 間餐廳及酒吧，推出極富「香港味道」的餐飲活動，讓市民及旅客「品味全城」。大家除可以優惠價港幣100元或150元分別品嚐特別為活動而設的創意雞尾酒及海景餐廳的美酒佳餚組合。此外，為慶祝香港特別行政區成立25周年，旅發局更首次送出5 萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，透過Discover Hong Kong 電子平台派發，推動本地餐飲氣氛，支援業界。

活動今年以「品味全城」為主題，旅發局與業界合作，攜手為市民及遊客送上三大驚喜，結合香港的美酒佳餚與絕美風景，帶領大家遊「酒」全城、饗「味」全城。

驚喜1：創意雞尾酒 融入「香港味道」

旅發局首次推出的「創意雞尾酒」活動，逾 210 間參與的餐廳及酒吧響應旅發局邀請，特別創作全新雞尾酒，既別出心裁，亦特意加入香港食材或地道口味。當中，不少酒吧或調酒師都曾在國際賽事中獲獎，作品創意無限充滿驚喜，展現香港中西文化匯萃的特色。而且參與的餐廳及酒吧各有特色，可同時滿足大家打卡、觀景、主題體驗等不同要求，除創意雞尾酒外，不少餐廳及酒吧亦同步推出滋味小食作配搭，每款雞尾酒或小食大部分均以優惠價港幣 100 元發售。

驚喜 2. 遊「酒」海岸線 多角度維港美景配美酒佳餚

香港維港美景名揚全球，旅發局今年推出的遊「酒」海岸線，特邀近 160 間可享全港多角度海港景致的餐廳參與，限定推出只需港幣 150 元的美酒佳餚組合菜單，讓大家可在海港美景下，「Chill」住嘆環球主題的醇酒盛宴。

參與餐廳及酒吧遍及將軍澳、觀塘、尖沙咀、赤柱、堅尼地城、港島東、中環及灣仔等 8 個臨近海濱的人氣飲食地區，方便大家隨時與親友在海岸線下把酒暢遊，探索香港不同角度的海濱景致。

驚喜 3. 饗「味」全城 嘆盡香港最潮餐飲選擇

旅發局亦聯同城中超過 300 間人氣餐廳推出饗「味」全城，攜手為市民提供獨特的餐飲體驗，邀請大家從早餐吃到晚餐、從傳統大師發辨嚐到最潮綠色餐飲。連同「細味蘭桂坊」及「阿根廷美酒佳餚之旅」等其他精彩活動，與大家由日到夜，食勻全港。

5萬張餐飲「電子優惠券」贈市民撐業界

為慶祝香港特別行政區成立 25 周年，今次旅發局更透過 Discover Hong Kong 電子平台，向市民及旅客首度送出 5 萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，憑券免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩大活動的精彩內容，一同舉杯暢飲，感受香港餐飲魅力，從而推動全城餐飲氣氛，並支援業界。

免費「電子優惠券」將分別在 11 月 3 日及 17 日上午 10 時派發，市民在平台登入後，可在兩款電子優惠券中選取其一，儲存到其個人帳戶的電子錢包中，即可到心儀餐廳酒吧使用，使用後亦可再次領取。

東網讀者回答問題 電子優惠劵送畀你

現為讀者送上分別價值$150及$100的「香港美酒佳餚巡禮」免費電子優惠劵，名額共200個，首100名得獎者會獲得價值$150的電子優惠劵，免費體驗「遊『酒』海岸線」活動，第101-200 名得獎者會獲得價值$100的電子優惠劵，免費體驗「創意雞尾酒」活動。

遊戲日期：2022年11月8日(星期二) 上午9時至11月10日(星期四)下午6時

「香港美酒佳餚巡禮2022」

活動日期 2022 年11 月1 日至11 月30 日