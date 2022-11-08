引爆搶飛潮︱張敬軒宣布搞跨年騷　月尾公開發售

「軒公」張敬軒今日（8日）驚喜宣布將於12月20至1月2日於灣仔會議展覽中心舉行10場由英皇娛樂主辦嘅《Revisit張敬軒演唱會》！繼上年聖誕20周年演唱會同歌迷一齊過之後，今次軒仔準備為20周年再做大總結，同大家再過歡樂聖誕及新年。今次演唱會門票本月16號-18號銀行信用卡優先訂購，22號快達票公開發售！

今次大會包起一個大型機艙拍攝海報，3年冇上過機，無論軒仔及工作人員都非常開心及懷念，軒仔重笑言話直頭有「陌生感覺」添，不過他亦真的非常期待可以飛，所以一做完這個騷，他就會馬上飛去旅行：「呢3年大家睇多咗香港本身好多靚風景。而且疫情都教會左我哋好多嘢，人同人之間相處回憶變得好珍貴。」

今次由紅館飛到過灣仔會議展覽中心，軒仔笑道：「係呀我今次飛灣仔，交通好方便，因為有東鐵線，哈哈。我哋之前做完26場20周年演唱會，歌迷話我重有好多歌未唱，重想聽，所以見時間又OK，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20周年寫上一個完美句號啦。 演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

今次做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感：「今次我哋都好大製作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕、新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱Side Track，雖然好多歌迷話好多Side Track想聽，但係今次係重遊20周年的歌，所以經典的、好聽的都會唱。」