美式滋味　原來都有好多選擇

提到美式風味，最多人諗起就是熱狗、漢堡、薯條等快餐，其實當地還有不同的美食，近日有美式扒房推出新菜單，提供優質肉食、漢堡及雞尾酒，邊大啖肉邊大杯酒，隨時感受豪邁的美式滋味。

限定餐點

秋天氣溫宜人，除適合郊遊，很多菜式也趁機轉季，由現時至11月20日美式餐廳 Dan Ryan's Chicago Grill 推出期間限定秋季餐單，當中包括香濃韭菜薯仔湯、青蘋果菲達芝士沙律配香橙味油醋汁，主菜有香脆軟殼蟹配傳統辣雞翼拼盤、自家製意大利青醬配雞肉意粉外，還有集合9安士手切美國西冷牛扒、意大利豬肉腸配甜薯蓉及英倫周打煙肉薯條的美國西冷牛扒冷盤。新款雞尾酒包括富柚子香的Yuzu Gem、紫藍色調的Rosy Breeze，也有無酒精飲品選擇，配意大利豬肉腸拼薯蓉或英倫周打芝士煙肉薯條等新佐酒小食，最適合不過。

周末歎烤肉

美式風格有很多肉類的菜式，假日時當地人還很喜歡一大班人燒烤飲啤酒，尖沙咀香港瑰麗酒店美式扒房HENRY近日於逢星期六及日推出全新的周末午餐，無限供應的開胃前菜有時令生蠔、藍鰭吞拿魚、虎蝦、生菜沙律、雅枝竹湯及烤牛骨髓等。主菜選一，有煙熏燒烤啤酒雞、芝士漢堡、黑安格斯牛柳或燒烤拼盤等選擇，加上烤大蒜薯蓉、香菇配香香料煙熏牛 肉或烤西蘭花寺配菜，分量十足。最後以反轉菠蘿蛋糕或杏仁奶凍作結，相信大家都會捧住個肚走。

芳香雞尾酒

熟悉歷史的話，會了解美國曾於1920年代推行禁酒令，當時的人就到秘密吧歎雞尾酒，還創出不少經典之作。灣仔香港君悅酒店Steakhouse近日就以這批經典雞尾酒作靈感，再創作出全新雞尾酒。Fat Washed Bacon Martini以煙肉油脂浸泡伏特加，再加櫻花香苦艾酒，味道濃厚。以新奧爾良雞尾酒Vieux Carré改良的Cinnamon Cigar Smoked Don Carre，選用威士忌配煙熏肉桂棒，熏香富層次。至於Steakhouse Mary是主廚以神秘香草和醬汁，配青檸味伏特加和青瓜汁調和。其他有富橙香的Brandy Crusta和以氈酒作主調的Golden Ramos Gin Fizz等，讓大家回味禁酒時期的氣氛。

頂級牛扒

美國人愛大啖肉，漢堡扒、烤肉等是當地受歡迎的美食，早前於尖沙咀開設的美式摩登牛扒屋KILO Steakhouse由米芝蓮三星名廚Umberto Bombana開設，餐廳由牛扒專家Nathan Green主理，店內引入美國、澳洲、南韓等地的靚牛肉，當中包括加州純種荷斯坦草飼牛、美國Kuro和牛、意大利Scottona草飼牛及Hanwoo韓牛等，店內特設2層式火山石爐，客人可按喜好選擇漢堡、燒烤肉、煙熏肉或兒童菜單，除肉類外，餐廳亦提供海鮮菜式，先來藍鰭魚吞拿他他、慢煮新西蘭八爪魚等作頭盤，之後再來一塊美味牛扒配美酒，邊吃邊欣賞無敵海景，感覺完美。