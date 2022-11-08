東冲有料到：百業待盛的泰國

置身於今天的泰國曼谷，除了依然看到有泰國人戴口罩外，基本上已感覺不到處於疫情之中。其實據講泰國政府有可能在未來日子宣布大家不用再戴口罩，似乎一切也接近回復正常。

上星期去了ICONSIAM一轉，竟然看到這數年來沒有出現的情景。首先在旁邊的碼頭上有眾多遊客在等上船，所指的是讓乘客邊暢遊湄南河、邊在船上享用自助餐及聽歌的觀光船，之前疫情期間這類觀光船十艘當中只有三艘營業，並且主要做本地人生意，收費十分便宜。現在則千帆並舉全部出動，而且碼頭上的本地人已經減少，眼見的幾乎全來自世界各地的遊客準備上船！

另外於ICONSIAM的平台現正推出燈光展覽Icon Luminaire，其實該平台疫情之前一直舉行多種展覽及活動，但之後因疫情長期空置，難得現在再次推出活動，吸引很多群眾到來打卡影相。

據聞ICONSIAM今年的聖誕裝飾會來得宏偉有睇頭，而曼谷其他商場百貨亦已開始籌備聖誕燈飾，估計一切會比往年及以前更加華麗，因為大家都在迎接一個新的開始。

向朋友收風，據講現在去曼谷的機票已售出八至九成滿，所以泰國旅遊重獲新生的日子看來也不遠了。希望大家到泰國旅遊都有一個開心愉快的旅程。

胡慧冲