中式好饌　地道食材新創意

香港人好鍾意食，好多人仲鍾意新鮮感，於是乎新店開了又開，新菜單轉了又轉，總想為食饕帶來新鮮感及食味驚喜，好似最近就一間親民台式料理開新店，繼續大賣人氣的「解饞塔香鹽酥雞」及新加的咖啡及台式飲品等，又有粵菜食府轉新Menu，以時令食材加入創意帶來全新餐目，為一眾愛吃的巴絲打帶來新鮮滋味。

寶島原味道

台式美食素來是不少年輕的巴絲打喜愛菜系之一，好似由90後台灣女生開設的「饞．台式食堂」，最近於尖沙咀開設分店，將親民簡約的台式美食帶到當區，並有別於其他店，加入台式麵配以台式飲品及咖啡為主，當中亦有小店日賣300份的人氣「解饞塔香鹽酥雞」，選用無骨雞腿肉，以豉油、五香粉及中藥香料磨成粉後成醃料，雞肉入味後炸至酥脆，配以九層塔及香蒜，外脆內嫩又汁豐，濃郁惹味。台主盡量挑選台灣原裝食材及醬料，務求真實地呈現當地味道，好似「酒香花雕麻油雞麵」就用上台灣黑麻油及花雕，「饞．半筋半肉麵」則用上台灣高雄岡山辣豆瓣，醬油底帶有中藥的甘醇，大大塊的牛腩和Q彈的牛筋，軟嫩入味；更有3款湯底供選擇，搭配陽春麵或台灣刀削麵一樣味美。其他新店限定美食還包括鮮蝦紅油抄手拌麵、台式肉燥拌麵、家常焢肉拌麵、台灣麵線及府城蝦卷等。

粵食新菜

喜歡粵菜的對本地多間老字號粵菜館絕不陌生，好似扎根香港逾51載的翠園，主廚團隊素以傳統古法結合創新烹飪方法，配以當季食材，炮製出糅合傳統又別致創新的廣東佳餚。主廚團隊最近為餐廳餐牌添上多道創意新菜式，包括鮮松本茸生煎雞、金絲芙蓉咖喱蟹、海星斑炒3.6牛乳、蝦米醬鮮菌海參片、黃豆醬生燜海捕蝦。當中的鮮松本茸生煎雞就選用有日本「菌中王」美譽的松本茸入饌，菇香味濃質感猶如鮑魚，搭配鮮嫩多汁的去骨新鮮雞髀肉，乾煎的雞肉皮脆肉滑，味道甘香，以鐵皮盛載，色香味美，加上滋滋作響猶如奏樂，動感十足！另外，用上重約16至18両的肉蟹炮製的金絲芙蓉咖喱蟹，蟹肉鮮甜肉厚，配上香濃甜滑的椰汁咖喱混合蛋液的細滑質感，濃濃的鮮香滋味，大家更可以搭配炸饅頭享用，外脆內軟的饅頭蘸上濃郁香醇的咖喱汁，叫人吃個不停。