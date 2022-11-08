王丹妮角逐金雞獎影后　感恩可為港爭光

金像獎「最佳新演員」得主王丹妮（Louise）今日（8日）出席鞋履品牌開幕活動，擁有1米78身高的她表示，以前做模特兒時，經常要穿高踭鞋行騷，但平時出街偏愛舒適的平底鞋，她說：「工作時都試過着7、8吋高跟鞋，行行吓跣低，相信每位模特兒都試過，我都試過跌低後腳腫到變豬蹄，但都會忍痛行完騷再睇醫生。」

提到Louise再憑電影《梅艷芳》獲內地金雞獎的「最佳女主角」提名，更是唯一一位香港女演員，她感榮幸，稱會繼續努力為香港演員爭光：「我都未知道時，身邊朋友已經嚟恭喜我，諗唔到可以再入圍，覺得好感恩，會繼續努力。」可惜因隔離措施，應趕不及親身到內地出席盛事，惟望透過網上和現場互動。

講到Louise位列「網紅榜」排名第7名，她表示一直想做Fashion Icon：「未拍電影前都有出席外國時裝周，只係為專心拍戲暫停咗3年，好開心好多客戶都話等我。」又笑言：「得最佳新演員後，社交網的確多了Follower，早前萬聖節啲片相信也幫到到唔少。」問收入是否同樣大增？她笑言工作酬勞以合作愉快為主，自認十分抵用，歡迎各商戶傾合作，但拒絕行性感路線：「我都保守嘅，有為自己做形象設計，除了性感，我相信可以型格啲同多變啲，但電影尺度就可以唔同。」