為《黑豹2》獻聲宣布回歸　精選Rihanna 8首必聽代表作

漫威（Marvel）年度壓軸英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）可說是排除萬難，終於在11月9日香港上映。

由於2020年8月，飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域·保斯曼（Chadwick Boseman）不幸因病離世，但導演Ryan Coogler及Ｍarvel高層相討後，指該角色不會被重新選角；因此，今集的故事將圍繞在鐵查拉國王不幸在一場大戰中駕崩後，其妹妹舒莉（Shuri）、「副將」奧歌耶等人為保護瓦干達人民及王國領土而努力戰鬥…

今次的電影主題曲《Lift Me Up》是由導演Ryan Coogler夥拍作曲家Ludwig Göransson共同製作，並由美國非裔流行天后Rihanna獻唱，以「勇敢接受身邊人逝去」及「對逝者表達的掛念」來作為主題，歌曲MV於10月28日首播，MV上線不足12小時已有逾300萬次的觀看次數，實屬厲害。

雖然Rihanna自2016年推出第8張錄音室專輯後，便專注其品牌的發展，唯直至今年中，才逐漸有關歌唱消息傳出，正式宣布回歸樂壇，除為《黑豹2》獻聲外，她亦將擔任2023年2月12日舉行的「超級盃中場表演（Super Bowl half-time show）」歌手，令不少樂迷都大感興奮；現就精選出8首Rihanna的代表歌曲來同大家重溫吧。