潘靜文爭新人獎日日祈禱　跟林欣彤學唱歌攞貼士

歌手潘靜文（Sherman）、黎展峯（Andy）、區信希和蔡頌思今日（8日）為《勁歌金曲》錄影。Sherman於節目中獻唱內地劇《夢華錄》片尾曲，她透露即將推出個人單曲：「係一首抒情歌，錄好晒MV都拍埋，我個人都Ready好，經理人話應該呢個月會推出，歌名待定。（今年角逐新人獎？）係呀，希望可以啦，日日都祈禱，仲要虔誠啲，哈哈。」本身跟林欣彤（Mag）學唱歌的她，形容2人關係亦師亦友：「佢係歌手亦都係玩比賽出身，可以用過來人身份畀好多意見我，我自己有嘢唔明或者唔開心都會同佢講，佢都好樂意同我傾，覺得同佢仲親過親人。」

至於Andy則是為新歌《To Go》宣傳，與Sherman同屬新人的他，表示與對方早前於頒獎禮已碰過面，但未有時間交流，問到今年新人湧現，如何突圍而出？他說：「盡力而為，不斷學習，嚟緊有機會拍友台嘅劇，希望盡量多啲機會曝光展示自己。」現時已有兩首快歌的他，坦言也想嘗試跳唱：「要練習吓磨利把刀先。（你識跳舞喎？）求其跳吓，跳得唔好。（有冇向師兄師姐請教？）有向軒公（張敬軒）同Vincy（泳兒）請教，今次新歌出之前都有畀佢哋聽，Vincy教我快歌要多啲動作展示感染力，軒公就教我點樣唱Live。」他感恩可加入公司，可以有機會向多位經驗豐富前輩學習。