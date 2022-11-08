自爆有8位數身家　林盛斌嘆方力申揀擇：寧願玩App

早前在無綫劇集《美麗戰場》中飾「徐富貴」一角令人氣再升的林盛斌（Bob），接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，生意及投資多多的Bob，被問到身家多少？他說：「我覺得如果當我變賣晒所有嘅資產，咁我諗可能我唔做嘢一段長嘅時間，而維持到依家嘅生活，都應該去到細仔中學畢業咁！（個個話你身家過億？）大概8位數字！」

對於「徐富貴」一角大受好評，問到有否機會角逐台慶最佳男配角殊榮，他說：「我希望係嘅，咁起碼知道原來有機會最後五強喎，其中一個係自己嘅話呢，經已係勝出了！」對於被網民封他和劉佩玥為「最強CP」，Bob笑說：「平時多數都係插我多㗎嘛！激進少少討論區嗰一兩個呢，佢讚我喎！估唔到嗰個肥X都可以，咦，都感動到喎，佢喺度回顧番自己嘅故事，喂，我眼濕濕喎！」

另外，Bob被問到入行以來最難堪的一次，他說某年在頒獎禮後台，要找某歌手錄新年賀語，「我走埋去，我好有禮貌好客氣：『可唔可以錄一錄呢段呀？』一睇，跟住有個小小嘅嘖（一聲），掉走咗去喎！我睇到張紙飄落地，佢又行開咗，我唔知佢有心定無意，定唔小心跌咗，跟住之後個唱片公司話sorry sorry，我諗都知佢脾性，我心諗佢都幾大支嘢喎！（男歌星？）當時得令啦，又靚仔又剩！」

身為「金牌媒人」的Bob，說最難撮合的藝人是方力申：「無論係我電話同佢講，定真人同佢講，我話：『喂，睇吓吖，呢個真係幾好，同埋佢對你有好感呀！』佢話唔好啦！大佬，你連交友app都有玩，點解你唔要個朋友brother去介紹一個幾好嘅？佢又成日話唔好，扭擰都唔緊要，咁你對自己有要求，想要搵個更加好，但連呢個開放嘅機會唔去試下吓，都話好似唔係好好！」

和太太感情要好的Bob，被問到最激嬲老婆的一次，他說：「啱啱結婚冇耐，同幾個朋友夾份開酒吧要應酬，咁嗰陣又開緊咪，開完咪之後又要去喇，有時真係飲到天光，朝頭早先有機會返到屋企，仲要斷晒片！我試過去咗個衣櫃度，以為係廁所屙咗篤尿，屋企個門口又試過，睡房門又以為係廁所，有好幾個月，嗰段時間就係我老婆話得我最緊要嘅時侯！」

Bob續說一直想演純愛劇：「即係《Love Generation》（戀愛世紀），木村拓哉加松隆子嗰啲喎，我哋以前讀書睇嗰啲，嘩，點解咁好睇㗎！我做木村拓哉唔知有冇人想睇？（女主角屬誰？）倪晨曦，佢真係嗰種散發出嚟，大家會想望佢，就係嗰種仙氣啦！」