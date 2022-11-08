《我和TVB的故事》強勢登場　發掘5個與無綫有關的人和事

無綫翡翠台本月7日起，廣告時段播放的《我和TVB的故事》系列宣傳短片，是發掘5個與TVB有關的人和事，從而帶出過去55年與香港市民、甚至海外華人建立了緊密關係的TVB，如何為TVB本地及海外支持者，開啟不一樣的精彩人生。打頭陣的，是參演劇集《星空下的仁醫》的印度裔香港演員Bitto。

Bitto自小在九龍城長大，初期因自己及父母都不懂廣東話，令他「香港人」身份存疑，自言是TVB忠實觀眾的Bitto，靠看《歡樂今宵》學會廣東話，以及看《都市閒情》學煮廣東餸，逐漸融入香港文化及生活，他笑言TVB讓他成就了今天的自己，又說TVB經典劇集都是現實生活寫照：「《大時代》就算你今時今日再翻睇，嗰啲嘢套番落依家啲人度，都係講得通嘅，原來香港係有好多丁蟹。TVB唔同嘅電視劇，有唔同嘅人物同角色，全部都好似反映緊我哋嘅人生。」

另一位系列宣傳短片的主角，是在旺角開小食店的老闆張顥曦，該店是TVB台前幕後的深宵食堂，龔嘉欣、李佳芯、楊卓娜等曾到訪醫肚，張顥曦說：「我相信電視汁撈飯呢樣嘢，喺香港人心目中係唔會消退。」更自言電視迷，每年都坐定定睇台慶及香港小姐競選，追劇更是指定動作：「睇電視開心吖嘛，特別係啲處境喜劇，我個仔3歲見到我，都識得走埋嚟問：『爸爸你笑咩呀？』」拍攝當日，一班《愛‧回家之開心速遞》演員及黎諾懿說：「我哋都係為大家服務，食得開心，睇得開心，咁我哋就開心！」

其餘3位系列短片主角，有玩具收藏家Daniel Chan、曾參加TVB《我係小廚神2》比賽的TVB演員Mandy，以及在澳洲悉尼長大、靠看TVB劇集及節目學中文的澳洲籍華人KOL Amelia。除了於翡翠台廣告時段播放宣傳短片，TVB「See Saw先」平台由昨日起，陸續於平台上載《我和TVB的故事》足本版。