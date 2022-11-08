11月對男士而言是個熱哄哄的月份，除了「雙十一光棍節」、關注男士健康的全球慈善活動「十一留鬍子月」，還有起源於2011年、美國網民發起的「禁慾11月」(No Nut November, 簡稱NNN)挑戰，要求參賽男士堅定地拒絕DIY一個月，NNN挑戰竟大受環球網民歡迎，有為純粹貪玩、較量比試、團結兄弟情誼、戒色減癮、保養維護、養精蓄銳，參加者的心態非常多元化。

時下很多年輕人，在關係上未有進一步成就解鎖，或於伴侶缺席的日子裏頭，過着DIY生活，早已成為不公開說的秘密。NNN挑戰其實是以一個幽默的方式去破除忌諱，把性禁忌搬出來製造話題。實際上、究竟參加者有沒有嚴格遵從遊戲條款，壓根兒無法驗證。

禁慾會不會有後遺症呢？不要忘記，生理機能是會自動產生性慾反應的，若禁慾過度，克制至極點，男性身體便會自然產生夜勃、性夢、晨勃、夢遺等性反應，它們均是不自主地發生，當性慾望如洪水氾濫，身體自會啟動「排洪」及「洩洪」機制，加以調適身心。姑勿論一名男士有意識地以甚麼方法壓抑個人情慾和性需要，它們還是會趁個人鬆弛的時候，伺機解放性慾。而所謂「谷精」並無科學根據，男性從青春期開始，身體源源不絕地生產數以億計的精子，當精液沒被使用，貯精囊又儲存了夠多的精液，部分精液會被身體自行吸收，部分則透過夢遺排出，既能排除老化的精子亦可藉此滿足慾望。禁慾帶來的麻煩，較常是在無明顯的性刺激下，陰莖可能在白晝勃起，代表身體發出過度禁慾的提示，令男士尷尬。總的而言，NNN挑戰純屬一場具話題性的規訓遊戲，不必為它而過分捱曲自我。

李偉儀