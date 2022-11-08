任賢齊暌違10年出新歌　上架6日即破百萬點擊

歌手任賢齊暌違10年推出全新單曲《在路上》，MV在網上平台上架後，6天破百萬點擊，數據持續飆升破140萬，這首歌更被內地節目《我們的滾燙人生2》選為片尾曲。他有份參與的真人秀音樂節目《披荊斬棘2》已落幕，最後他排名第11位，對觀眾為他抱屈，他笑說：「沒關係，這是因為我一直在節目中，沒爭甚麼個人表現，這也是我進節目組後，一直自己想要的。其實我很幸運，這些年來，別人才一兩首經典歌，我卻有幾十首。我很多事的嘗試過，很多機會我也擁有過，但裏面很多哥哥，或者是一些年輕的哥哥們，他們更需要個人表現的機會，我覺得我爭甚麼，所以我都讓給他們。希望讓更多人看到他們精彩的表演。」

回想起《披荊斬棘2》從準備工作到錄製結束的半年期間，小齊收穫良多：「過去舞台上我都是一個人單打獨鬥，今次多了同伴，有人分擔，團結是力量，也很不錯。而且也學到了很多舞台製作上的構思，讓我日後準備個人演唱會有更多變化。」另一個收穫就是哥哥們間的好感情，因為合作，加上收工休息大家回到同一個家，與過去拍電影演出很不同，所以大家的感情相當緊密，這也是他從學校畢業後，這麼多年，再次跟這麼多男生同住「男生宿舍」，他說：「大家的作息時間不一樣，去洗手間也得互相遷就，哈哈，我一向是早睡早起的人，很多哥哥都是夜貓子，幸好我這人最大福分是，一上床不到五分鐘，無論前後左右有多吵，我都可以睡着。」也正因為有五分鐘入睡的好本事，他隔天依舊保持精力充沛。

新曲描述一個人歷經人生旅途一路動盪，出道超過30年的小齊從未停下過腳步，挑戰極限、不為自己設限，做音樂、拍電影、開演唱會、玩賽車、熱衷公益，他透露自從加入娛樂圈後，一直都「在路上」：「但是我很會找機會充電，像從前日忙夜忙，又出唱片、又商演、又拍電視劇，忙死啦！還要我拍MV，我就說好啊，MV我要拍衝浪的鏡頭，結果大隊就去墾丁拍，我就一直衝浪呀，哈哈。玩到導演叫我，『小齊回來啦！』我才上岸。」從工作中找樂子，為自己「謀福利」及充電，這就是他的休息，也是寓工作於娛樂，強調：「人生，到走的一天，誰也停不了，誰都是一直在路上。路上你如何找到自己，找到自己喜愛的事，好好享受那個當下，才是最重要。」