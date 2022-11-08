下流上車族｜朱凱婷演衰表妹入型入格　網民讚好戲：人性大爆發！

無綫熱播劇《下流上車族》本周進入結局周，兩位配角「細孝」鄧智堅及「表妹晞嵐」朱凱婷（Heidi）的演出成網民熱話。昨晚（7日）播出的一集中，「志明」林敏驄動用與「雯慧」江美儀聯名戶口內的12萬元裝修公屋，江美儀發現後鬧爆，埋怨林敏驄之前「落錯車」：「如果唔係咁，我哋依家移咗民住緊House啦，你啲朋友冇個好人，呃飲呃食！」在場的「細孝」鄧智堅即下跪道歉：「你哋落錯車唔係因為金融風暴，係因為我，車總賣咗層樓幫我周轉。」

被隱瞞多年的江美儀當場發爛渣，林敏驄激動反駁：「當年個市係咁（差），你知嘛！」但江美儀大嗌「咩都唔知」，鄧智堅即插嘴：「當初賣咗層樓你係同意架，你做咗幾廿年人，可以話咩都唔知？一句講晒，90萬我就還清架喇，從今以後我哋各不相欠！」鄧智堅受訪時，透露當日是即興「打大佬」：「本身嗰日唔係拍呢場，但因為拍攝進度良好，咁啱嗰日都係拍呢班演員，就話不如拍埋呢場啦，最大挑戰就係冇心理準備就要拍！」對於網友大讚他與林敏驄默契十足，他笑說：「本身我都係佻皮，所以遇着佻皮嘅驄哥係好開心，當然我唔夠佢嚟啦，佢簡直就係周身刀張張利嘅『周伯通』，功夫好強勁，不停接佢招係好好玩！」

另外，昨晚劇情講到朱凱婷陪江美儀行街散心，豈料撞正老公另有女伴，原來朱凱婷與老公早已分居，但她不肯簽字離婚，江美儀本來安慰她，但她竟反罵：「依家老公要同我離婚，你覺得我好慘？我同樣睇緊你點衰！」、「我係衰呀，但我好彩有你墊屍底！」、「邊個係你親人？你一直都係我工人咋！」

飾演搞是搞非表妹一角入型入格，朱凱婷獲不少網友好評：「人性的弱點大爆發，好好睇！」、「朱凱婷演戲都OK喎」、「朱凱婷今次攪屎棍角色做得幾有發揮，飛躍進步應留一個獎畀佢。」對於這場爆Seed戲，朱凱婷受訪時說：「我拍劇經驗唔算多，美儀姐好好，事前同我傾好多偈溝通，令我可以放鬆去演，雖然啲對白比較長，但啲情緒已經入晒個角色，大約兩Take就搞掂。」她笑言現在出街會有時被鬧衰表妹。