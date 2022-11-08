Pandora Kaaki網紅出行 勒住車頭燈

早前有位女網紅喺社交平台分享開車自拍相，引嚟網民擔心，好怕佢抖唔到氣咁話……原來佢就係有「百萬級核彈」之稱嘅菲律賓網紅Pandora Kaaki，因為對車頭燈太大，畀條安全帶勒到實一實，旁人睇到都戥佢肉緊。

激凸雙峰

揸車最緊要安全，所以有必要扣好安全帶，網紅Pandora Kaaki就特登上載一輯自拍照，證明自己一啲都冇鬆懈，之但係呢輯相見街後，網民嘅焦點好似有啲歪咗，事關佢嗰對大如西瓜嘅車頭燈被安全帶勒住，顯得更加激凸，其他司機睇到真係好易炒車！話時話Pandora Kaaki係咪有心想騷哥利呢？一半半啦，睇番佢之前上載嘅揸車自拍相，確實次次都綁好安全帶，只係今鋪佢嗰件吊帶背心真係好低胸，搞到對波差唔多唧晒出嚟，先會引起網絡咁大反應。

人美心善

話說回來，Pandora Kaaki唔止揸車相好睇，着起比堅尼就更加養眼，一時玩出水芙蓉，一時玩Big波暢泳，胸前深溝加埋濕身誘惑，真係迷死唔少男士，難怪佢嘅臉書有超過33萬人訂閱，IG粉絲更超過840萬！以為Pandora Kaaki只係識得影相騷身材？咁就錯喇！佢亦係一位打機女主播，每次直播，例必以性感裝束示人，打機打得肉緊時，對波係咁拋，偶爾嚟個彎腰大叫，更加令網民心跳加速！順帶一提，擁有超強人氣嘅佢，唔止會向粉絲派福利，仲經常做義工同參與捐贈活動。心口咁正，心地又咁好，試問阿妹點可能唔受歡迎呢？