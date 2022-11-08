所謂過盈則溢，有好多嘢真係唔可以忍，就好似小便咁，忍得太耐反而會傷身！好似日本AV女優咁敏感度極高，而且多水多汁，受到男優嘅快感刺激後，就會盡情爆發激烈潮吹，咁樣自己又爽，觀眾睇落亦一樣大呼暢快呀！

泰山壓頂

喺S1出品嘅《嬌嫩的身體崩潰》中，細細粒又嬌嫩嘅香水純今次被安排面對重重刺激，班男優除咗會空群而出，仲以大量拘束玩具將佢綁到實，再出動埋震棒震蛋，搞到純妹飽受刺激，繼而潮吹亂噴！咁都未算激，因為班男優個個都係肌肉猛男，除咗輕易將阿妹成個人抬起，更加持久力超群，睇見純妹畀佢哋泰山壓頂搞到花容失色，真係戥佢可憐！

激戰10粒鐘

同樣由S1推出嘅《1個月禁慾後性激素全開》入面，小宵虎南被AV廠要求進行為期一個月嘅禁慾，期滿之後即刻安排佢進行一場持久耐力賽，搵來多位男優同佢嚟個10粒鐘連環激戰，由於禁慾已久，虎南唔單止慾火高漲，敏感度亦大大提高，所以喺班男優嘅刺激之下，好快就高潮迭起，狀態極為亢奮，更加爆發連環潮吹，搞到連鏡頭都濕埋！

理性崩壞

SOD推出嘅《連續高潮活塞性愛》，講述宮島芽衣鮮嫩又可愛，本身敏感度就已經好高，但係今次同佢床戰嘅男優個個都係雄赳赳嘅大隻男，而且仲持久力極高，更加唔會對芽衣憐愛惜玉，唔單止使出凌厲嘅指技瘋狂刺激，仲會出動大量震動玩具，搞到阿妹興奮到失常大叫大嚷，更加接連將泉水大量噴出，成張床都濕晒呀！