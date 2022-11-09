【是日通勝】

農曆十月十六

壬寅年 辛亥月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：交易、動土、移徙

忌：祭祀、修廚、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、32、33、35

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

金牛座：幸運指數排第一，事業運特別強，毋懼競爭。

雙子座：多一事不如少一事，沒必要跟別人作比較。

巨蟹座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲愛神眷顧。

獅子座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

處女座：謀事遇上阻力，若遇到問題一定要問個明白。

天秤座：工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

天蠍座：財運欠佳，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

人馬座：人緣佳不是必然，要找機會回饋對你好的人。

山羊座：勿讓自己變成自私精，以免財神離你而去。

水瓶座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

雙魚座：事業運差，溝通問題可影響大局，必須正視。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 財運佳

（跌）猴 事業差

鼠：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

牛：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

虎：頭腦靈活，應變力強，沒有問題難倒你。

兔：書到用時方恨少！勿錯過任何進修機會。

龍：沉迷享樂冇好處，交際應酬需懂得節制。

蛇：生活多變數，宜見機行事，勿自亂陣腳。

馬：長命工夫長命做，是時候讓自己鬆一鬆。

羊：財運佳，專注事業發展，可望名利雙收。

猴：是日沖煞，事業運較差，說話要經大腦。

雞：精神狀態差，做事粗心大意，頻頻出錯。

狗：有機會獲得一筆橫財，切忌高調炫耀。

豬：話頭醒尾，可望於職場上嘗到不少甜頭。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

靈活運用窗簾

較早前跟大家分享過窗戶的風水問題，這次就來談談風水學上窗簾的運用。

如果打開大門，正對窗戶，又或左右兩邊有窗戶，都容易「漏財」，這種情況可以多加使用窗簾、紗簾或於窗前掛上大葉植物遮擋氣流，把住所打造成聚財格局。同樣道理，小型住所面積有限，如安裝落地窗，它與大門之間的距離過於接近，氣一進來便流走，聚氣能力也就較為薄弱。

在不影響採光的情況下，長期拉上窗簾或紗簾，又或在窗前擺放及腰高度的櫃子，均有助改善。不論居所面積大小，睡房也不適合安裝落地玻璃窗，以免氣流不穩影響休息及睡眠。

窗簾的物料及款式非常多，可以因應不同的窗戶設計及住所環境，靈活搭配使用，既美觀又實用，例如西曬的房子，陽光猛烈，適合使用遮光布料；相反，向北的房子進光量有限，就不適宜使用厚重的窗簾布，以免影響採光。結合紗簾及布簾的雙層設計，可因應不同季節所需而交替使用，新穎的羅馬簾及百葉簾，則可以為居所增添優雅氣氛。