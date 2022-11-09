娛圈單打︱過盡千帆皆不是　喬妹真愛在何方

今個月41歲生日的宋慧喬美麗依然，但粉絲們不難發現，自2019年與宋仲基結束不足兩年的短命婚姻後，喬妹臉上便失去燦爛的笑容。不論是拍廣告，還是出席時尚場合，每次亮相都是唧都唔笑，有時候更化上煙熏妝「黑口黑面」，高冷形象跟過去的甜美可人截然不同。

如果說，一個女人的打扮反映她的心境，那麼，此刻的喬妹毫無疑問心仍是冷。全世界都知，喬妹與宋仲基合作《太陽的後裔》撻着，2017年舉行世紀婚禮，哄動全亞洲。

可惜好景不常，2019年雙宋驚爆離婚，傳聞離婚更是由男方主動提出。根據南韓傳統，誰先提出離婚，代表責任不在那人身上，意味雙宋離婚責在喬妹。儘管二人對離婚原因守口如瓶，但從宋仲基匆匆將新房夷平，喬妹急急清空Ig蜜照，可見這段情對他們帶來的傷害極大。

離婚後宋仲基在事業上發力，去年大熱的《黑道律師文森佐》讓男神重返高峰，新劇亦即將播出。事業順風順水，愛情亦見轉機，與女星金泰璃頻傳緋聞，一切重新開始。反觀喬妹雖然廣告不斷，但去年主演的《現正分手中》收視低迷，事業發展明顯被比下去。最令人嘖嘖稱奇的是，過去喬妹形象偏向陽光甜美，離婚後則轉向暗黑系，煙熏眼、黑長髮成為標誌。

喬妹一生都在追求愛情，可惜真愛始終跟她擦身而過。情路崎嶇，與她成長自單親家庭也有關係。每次拍劇，幾乎都會同男主角假戲真做，但每次都是無疾而終。過盡千帆皆不是，所有緋聞男友都成家立室了，只有喬妹依然孑然一身。