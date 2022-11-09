楊冪許凱吻出火撤完再剪　疑「過度娛樂化」惹麻煩

內地頂流女星楊冪和許凱主演的甜寵劇《愛的二八定律》「未播先撤」，有傳「死因」跟情慾戲太多、熱度太高有關，隨時面臨「殘酷一剪」命運；然而一波平一波又起，她另一古偶戲剛煞料之際，又鬧出跟男主角龔俊爭C位，粉絲嬲到「篤灰」，驚動製作人出面調停。

楊冪新劇《謝謝你醫生》將於本月4日於內地首播，但無阻劇迷要追查她和許凱合演的《愛的二八定律》無限期延播之真相。之前有猜測跟「先婚後愛」的劇情有關，而近日再有新消息指遭無情撤檔的「死因」有3個，其一是預告片一出就創下2,296萬次點閱，疑熱度過高，不得不被打「退燒針」，其二是有指要配合電視及網絡同步開播而改播映期，其三是有傳劇情疑「過度娛樂化」遭內地廣電總局盯上，故被要求重新修改，將吻戲近乎「清零」求過審。雖消息未經官方證實，但已惹劇迷「怒吼」：「刪清吻戲就不是愛情劇」。

其實楊冪本可憑最強的愛情劇「籌碼」，力壓宿敵趙麗穎於11月推出的《野蠻生長》，現換上由她和白宇合演的《謝謝你醫生》，便只能說是勢均力敵。不過講到「話題性」，楊冪就一定冇得輸，近日跟龔俊傳出不和是非，令她的熱度歷久不退。

與龔俊再開戰線

有指楊冪和龔俊合演的《狐妖小紅娘月紅篇》日前完成橫店戲份，男女主角的粉絲則早已隔空交戰。導火線是有粉絲發現在開鏡拜神儀式中，龔俊插香時被安排到香爐邊角，但楊冪則是穩穩地插在香爐中間位，惹「龔粉」不滿劇組「大細超」，更認為楊冪打壓他，「楊粉」則反擊楊冪才是受害者：「楊冪出道20年，也是你們這種啥都沒有的能高攀得起的？沒有王子命，卻是一身王子病。」更嬲得向內地廣電總局投訴。而製作人為防觸及「清朗行為」而遭重罰，即親身撲火，並強調傳播負能量和網暴罵人的用戶會直接拉黑。