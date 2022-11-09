Robynn再佗第二胎自爆更辛苦：作嘔又頭暈

歌手Robynn兩年前脫離舊公司及組合Robynn & Kendy，轉做獨立唱作歌手，為老公誕下女兒小糯米後，佢依家全面復出再戰樂壇，估唔到佢好事接住嚟，今日（9日）佢就宣布自己正佗第二胎BB，仲話已經有咗5個月！

佢坦言第二胎佗得更辛苦，指自己冇胃口、頭暈暈、發噩夢樣樣齊：「我今次胃口麻麻，亦都好易攰，做宣傳就撐住，但好多時坐車時會作嘔，真係幾辛苦，最記得年初創作《自問自答》與《Sparkling Wine》仍未懷孕，到MV開拍前才檢查到原來懷孕了，《自問自答》導演曾考慮不用我親自上陣跳舞，同時《Sparkling Wine》拍檔林德信亦很緊張，也問我是否要取消飲酒與浸浴場面？其實只是扮飲酒，跳舞亦都冇問題，所以一切按構思進行。」

問到第二胎反應與第一胎完全不同，會否今次佗仔？她笑言希望保持神秘感，稍後再公布，她謂：「生命中再多了一個他，陪我一起拍這個MV，感覺真的好特別。」她稱在拍兩個MV時，體力的確易攰，不過見到兩首歌的反應好，她依然繼續配合《自問自答》新歌宣傳，她說：「坦白講，以後再照顧多一個BB，家庭佔比重會更多，《自問自答》對我嘅歌唱事業好重要，希望大家多啲支持，鼓勵我繼續做媽媽級嘅創作型女歌手啦。」

而今次佢嘅廣東歌《自問自答》MV，就表達咗Robynn對自己歌唱事業嘅充滿問號： 「這段時間不僅是我，相信很多人都因為疫情而經歷了很多變化，就如我自己因為疫情和家庭，音樂事業都需要行行吓又停一停，不免都會懷疑自己。這3年多曾經充滿疑慮，不時在掙扎歌唱事業的前路如何走落去？為了照顧家庭經常忽略了自己，卻同時不是輕易放棄事業的人。問了自己很多問題，終於找到答案就是要先愛自己。因為自愛一切都不一樣，更會感受到其他人的關心。」佢亦表示幾乎一年時間先推出一首廣東歌，係因為要多啲時間照顧女兒，依家佢創作共7首歌，又預計下半年會專注家庭，繼續做幕後寫歌。

《自》MV係佢首度嘗試跳現代舞，與3位舞蹈藝員合作一段頗有難度舞姿，又特地找老師練習，3位舞者共舞，寓意助她打破疑問衝出美好前路，代表她終明白懂自愛，原來身邊有很多愛她的家人與好朋友，幫助她度過疫境。