一文睇晒！雙11、周年慶優惠攻略

過多兩日就到雙11，大家準備好消費未？現在最後衝刺為大家Mark定最抵優惠！有時不一定到當日才有折扣，有些品牌會在雙11期間舉行周年慶，無論節日前後都可享有優惠。而且現時接近年尾，是好好稿賞自己或送禮畀親友的好時機。無論護膚、美妝或服飾，不限男女都有份。

周年慶聯乘插畫師

買美妝或保養品最好就去一個集合多個品牌的地方，方便自己格價買到心水產物。引入不同美妝與保養品牌的FACESSS，藉着周年慶聯乘cheeky cheeky厚面子插畫師Pok Li，以18個插畫人物扮靚主題，推出一系列單肩帆布袋及收納包3件套裝。由即日起至11月20日，大家除了欣賞插畫更要留意周年慶逾 70個低至5折超抵優惠禮遇，例如Benefit Cosmetics Dear Brow Lover眉妝套裝原價HK$690，折後只需HK$350。另外，期間多間分店推出買一送一優惠，例如染髮人士常備的Aveda Color Conserve鎖色洗髮水，買250ml即送多一支。

美妝狂歡

由11月11日至19日，NARS香港分店及官網同步推出雙11美妝優惠。凡購買任何2件正價產品輸入「NARS20OFF」即可獲全單8折，滿$1,600輸入「NARS30OFF」更可享低至7折優惠。不過大家要留意折扣只適用於正價，而不適合已有優惠的產品，大家需要比較計算一下優惠才購買。另外，原價需要$250至$280的唇膏，在輸入優惠碼「FLASHLIP」後，即可享$190的優惠價。

簡約服飾低至2折

除美妝保養品外，服飾也是年尾必入清單之一。早前在本地開設多間分店的女裝品牌Love, Bonito，由即日起至13日晚上，一連5日在官網舉行雙11激減優惠。例如轉季必備的Adira雙排扣大褸，原價HK$799，優惠價只需HK$359；而Gracyn綁帶收腰大褸，原價HK$739，優惠價只需要HK$479。網站有超過3千款成人或小童服飾推出低至2折優惠，消費滿指定金額還會有額外折扣。例如訂單滿HK$700，輸入「FUN10」會有9折優惠；滿HK$1,800，輸入「FUN20」就有8折。

設計師品牌低至3折

鍾情設計師品牌的，今次有福了！要知道這些品牌不會輕易有折扣，不過引入眾多設計師品牌的英國網站THE OUTNET，近日特別為雙十一節推出折扣優惠。由即日起至11月11日，入手網店全部服飾均享88折優惠。記得揀好之後，要輸入代碼「SINGLESDAY22」，本來網站低於3折的服飾加上折扣優惠碼後，會更加划算，無論送禮與獎勵自己都不會讓銀包乾涸。