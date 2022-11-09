【簡潔生活學】收納對長者或康復者的重要性

我們經常提倡整理家居，因為整潔的居室，會帶來多方面好處，包括善用空間、慳時間尋找物品、不重複購買等等，這些好處未必即時感受到，但有些情況，相對較有迫切性，就是家中有行動不便的長者或是康復中的病人，例如朋友A的家人因為曾經中風，所以她明白家居環境安全有多重要，整齊的家居，就等如他們的生命安全，對病人或家人，都能安心活動和休息。以下有幾個地方，必要多加注意呀！

大門

回家後鞋子脫掉後不要亂放，避免因踩到而扭親或跣倒，應習慣放回鞋架或鞋櫃，衞生又安全。若果長者或病患需要用拐杖、輪椅或輔助工具，應設立一個固定位置來擺放，這樣方便長者或病患看到和拿取。

客廳

保持通道無阻，以減低活動時發生碰撞，大型的傢俬或康復器材，盡量靠牆位置擺放，一來比較安全也不會妨礙其他人走動。另一樣最容易忽略是電線，外國很流行的Cable Management就是要提醒大家，必須把電線綁好避免絆倒，而且看上去也比較整齊。

睡房

盡量將長者或病者需要的物品放在伸手可及的地方，如果有小雜物，用小盒子收好再放床頭櫃，床邊可加添扶手，而櫃桶可以加上繩子，即使單手都能夠打開，如果可以，放一個叮叮鐘，有需要時可以喚起家人注意。

浴室

浴室對於病人是一個高危地方，因為濕氣重，最容易跣倒，所以必須收納整齊。洗頭水沖涼液，最好使用按壓式的，單手都可使用，並鞏固在一個方便長者或病患者使用的地方，擺放位置不要彎腰才拿到。記得在淋浴處放吸水力比較強的地氈，防止滑倒，亦可以適當加裝扶手，不論沖涼或如廁都讓他們扶穩。

廚房

另一高危地方，由於多電器和利器，所以要特別留意。常用的食材調味料或廚具應放在伸手可及的高度，防滑墊是必須的。餐具或工具要做好分類，方便尋找及易取，例如鑊鏟、剪刀等有柄的用具，可利用牆上掛鈎或插筒放好。易碎物品要放在鞏固的層架上，盡量令枱面騰空，煮食時方便擺放用品。

為自己為家人着想，不管甚麼時候，都應保持家居環境整潔，住得放心，自然個個開心。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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