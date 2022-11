「全球最性感男士」名單公布！邊個華人男星入圍？

美國名人時事雜誌《People》每年都會選出「全球最性感男士」,而名單昨日(8日)出爐,結果「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)大熱登冠。除了基斯之外,來自世界各地的一眾型男紅星亦有入圍。其中今年在賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)中搶晒鏡的美籍越南華裔男星關繼威亦榜上有名!

現年51歲的關是童星出身,80年代憑《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中「矮仔」一角走紅,而他亦是動作特技演員,2002年曾參演過港產片《無限復活》。同片有鄭伊健及張柏芝。今次《奇》是他相隔20年後回歸幕前。關接受《People》訪問時表示:「多年來啲人認得我都只係童星年代嘅我,因為都幾算係佢哋對上一次喺銀幕上見到我嘅時候。我希望依家當啲人見到我嘅時候會同我講:『我嘅天呀!你係《奇異女俠》嘅Waymond。』」

除了關繼威之外,美國饒舌天王Kendrick Lamar、曾兩度當選「全球最性感男士」的美國男星佐治古尼(George Clooney)、棒球明星Aaron Judge 、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、拉丁型男戴高路拿(Diego Luna)以及「黑亞當」狄維莊遜(Dwayne Johnson)等今年都有入圍。