「全球最性感男士」名單公布！邊個華人男星入圍？

美國名人時事雜誌《People》每年都會選出「全球最性感男士」，而名單昨日（8日）出爐，結果「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）大熱登冠。除了基斯之外，來自世界各地的一眾型男紅星亦有入圍。其中今年在賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中搶晒鏡的美籍越南華裔男星關繼威亦榜上有名！

現年51歲的關是童星出身，80年代憑《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）中「矮仔」一角走紅，而他亦是動作特技演員，2002年曾參演過港產片《無限復活》。同片有鄭伊健及張柏芝。今次《奇》是他相隔20年後回歸幕前。關接受《People》訪問時表示：「多年來啲人認得我都只係童星年代嘅我，因為都幾算係佢哋對上一次喺銀幕上見到我嘅時候。我希望依家當啲人見到我嘅時候會同我講：『我嘅天呀！你係《奇異女俠》嘅Waymond。』」

除了關繼威之外，美國饒舌天王Kendrick Lamar、曾兩度當選「全球最性感男士」的美國男星佐治古尼（George Clooney）、棒球明星Aaron Judge 、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、拉丁型男戴高路拿（Diego Luna）以及「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）等今年都有入圍。