Cantharus　水上玻璃之城

大部分超級遊艇的設計都着重於優化水上的體驗，像甲板空間要大、室內裝潢要豪、娛樂設施要多……很少人會關注船底部分。其實熱愛出海的朋友，無不對水下世界感興趣，假如在船底「加料」，增設觀景空間，使得坐遊艇也能獲得置身潛艇的體驗，豈不是更完美？近期於遊艇業界備受關注的「Cantharus」，就極有可能成為未來遊艇設計爭相倣效的示範作。

獨特水下空間

船身長度為69米（226英尺）的概念遊艇「Cantharus」，由來自美國佛羅里達州的遊艇設計師Darin Osborne構思，船體細長，線條流暢，加上大面積的玻璃窗戶，外形很有未來感，猶如一座建於海中的玻璃之城。不過，「Cantharus」的最大賣點在於船底的中間部位，皆因那裏暗藏一個巨型玻璃箱，可按客戶需要闢作主人套房或辦公室。由於該空間被180度的落地玻璃包圍，又設有水下燈，可以照亮玻璃牆正前方的區域，換言之，客人毋須離開遊艇也能欣賞神秘的水下景觀。

船尾設有舞台

「Cantharus」的設計很重視空間感和娛樂性，主甲板受惠於船體側面的全玻璃配置，有利採光，看起來又夠開揚，給客人提供一個舒適的用餐和娛樂空間。船尾甲板包括一個可變形的舞台，座位安排具彈性，並設有一個大熱水浴缸和一台大電視，很適合舉行大型聚會、派對或放映活動。下層甲板為主人套房和起居室的所在地。另外，這艘超級遊艇有一個可旋轉的駕駛台，周邊被大面積玻璃包圍，視野一覽無遺，配合有助引入自然光的天窗，從而提高能見度。