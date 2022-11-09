ERROR入住遊艇4日3夜困獸鬥　影實肥仔96小時連食瞓痾

ERROR為成軍4年拍攝ViuTV真人騷節目《ERROR自爆96小時》，四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee)、郭嘉駿（193）和吳保錡在E-MAX出席記招，節目安排他們入住遊艇4日3夜困獸鬥，紀錄他們日常生活相處一面。

節目安排在新時段星期日八時半播出，問到是否有意對撼無綫的《開心無敵獎門人》，他們笑說：「有咁嘅事，冇諗過，呢啲都係公司安排。」193指反而希望在較後時段播出，因為可以暢所欲言，滿足觀眾對他們的期望，但相信節目中不少爆粗位也會被剪去，未能出街。希望之後會有原汁原味版本，他說：「最近睇社交網見到有個fans話因為我哋講粗口所以唔再鍾意我哋，我想問本身佢係鍾意我哋啲乜嘢。」Dee表示今次節目會追求心靈交流，希望觀眾看到他們會好似一面鏡子一樣，看到與自己相似的特質。193笑說：「你好似抄緊MIRROR嘅宗旨咁。」

肥仔指節目96小時連食瞓痾也被拍，節目中會赤膊上陣，他笑說：「以前花姐喺度直情唔着褲添啦，今次有其他女仔先着褲。」他又爆被騙公司欺騙稱是到有泳池、有很多房間的豪華遊艇拍攝，但實情遊艇只有4間房，要與工作人員逼在一起瞓，193笑說：「好似入咗集中營咁。」他指今次拍攝靜態節目有冒險成分，但自誇憑他們4位明星的魅力能吸引觀眾收看節目。Dee希望節目令觀眾了解到ERROR背後的想法、價值觀及在組合中的分工。

講到下月舉行的演唱會，正拍攝《極度俏郎君》的他們笑言因為很熱愛拍劇，暫時也未開始準備，相信演唱會會是一半棟篤笑一半唱歌。