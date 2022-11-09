超能使者︱劉穎鏇護士Look反擊陳山聰　超長腿勁吸睛

藝人劉穎鏇於無綫劇集《超能使者》中以MK LOOK造型示人，經常露腰又露腿，加上角色又癲又喪，與平時的她實在不一樣，相當突出。而今晚（9日）一集中，她更會以護士裝玩制服誘惑，此場是戲中戲，話說林子善誤以為劉穎鏇喜歡他，於是對她超級熱情，不時送嘢及大獻殷勤，而林子善的弟弟陳山聰就以為她不斷放電，搞到阿哥神魂顛倒，劉穎鏇向他還擊力數他。劉穎鏇的護士Look相當可愛迷人，短裙上陣大晒其超長腿，真係好吸睛。另外，今晚一眾「超能使者」齊齊教訓唐嘉麟（魚蛋仔），因為單純的阿七（伍樂怡）慘遭他鹹豬手，於是大家便替阿七報仇，劉穎鏇更化身性感尤物姣電魚蛋仔，齋聽都令人期待！

而昨晚一集中，梅姐（馮素波飾）急性中風垂危，趕至醫院的唐詩詠發功成功救回她，飾演梅姐兒子的沈震軒亦大晒演技，豆大的淚珠從眼眶滾滾落下。對於沈震軒演技，監製Jazz讚口不絕，而沈震軒透露拍攝該幕時眼淚沒停過：「演戲有幾樣嘢一定令我情緒崩潰，包括動物、老人家，當我望到波姐就幻想媽咪真係咁嘅時候會點，所以導演一叫埋位我就投入到。」