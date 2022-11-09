美酒配對餐單　提升風味

美味的食物配上合適的酒類，會有意想不到的效果。近日有高級餐廳推出餐酒配對菜單，又或是酒店級下午茶茶點配搭雞尾酒，甚至是受歡迎的清酒配對，都可將食物和美酒的風味提升。

高級意饌配葡萄酒

吃親民意大利菜的意粉、薄餅或小食時，很多時都想配啤酒，如果是高級大利菜，又有不同的配搭。香港銅鑼灣皇冠假日酒店意大利餐廳GIACOMO在今個11月，推出限定「Taste of Autumn」餐酒配對菜單，頭盤以海螫蝦薄片配魚子醬、海膽和柑橘忌廉，配富細膩細泡和柔和單寧的香檳，酒內的蘋果和梨子氣息，和海鮮配合剛好。布列塔尼藍龍蝦煮撒丁島糰子配海膽和羅勒，配意大利酒莊白酒，酒體內檸檬、杏桃和蜂蜜氣息，令龍蝦肉更鮮甜。主菜2選1，甘鯛配槍烏賊佐以意大利長櫛瓜 和酒體中等帶酸香的白酒，剛好和海鮮作調和。另一款香科羅拉多羊配濃郁而餘韻猶長紅酒，更凸顯了食材的原汁原味。最後以無花果蛋白餅配富花香的餐酒享用，當中的花香和蜂蜜香，令甜品的味道更宜人。

威士忌入饌歎下午茶

和閨密去喝下午茶，通常配咖啡或花茶，加點烈酒又如何？香港瑞吉酒店The Drawing Room和品牌The Macallan合作，由現時至12月11日推出下午茶餐單及雞尾酒，部分茶點和雞尾酒有以品牌Double Cask 12 Years Old入饌。綠蘆筍烤串內的酸蛋黃醬就加入威士忌，鴨肝法式凍派就以威士忌醃鴨肝，再配酒香紅莓啫喱。至於酒香十足的威士忌朱古力蛋糕，朱古力海綿蛋糕配朱古力脆片外，還有威士忌黑朱古力甘納許，入口啖啖酒香。品嘗茶點時，配一杯加入威士忌作調配的La Vie En Rose，感覺更夾。

華麗醇酒晚宴

複雜富層次的葡萄酒和清酒廣受港人歡迎，今年11月21日至29日舉行的第三屆香格里拉美酒節，就有15場不同主題的醇酒晚宴，多款菜式配葡萄酒、清酒或香檳。打頭陣的就有港島香格里拉龍蝦吧餐廳舉行的Mas Amiel酒莊醇酒晚宴，餐廳的龍蝦菜式和烤肉會配法國南部酒莊的出品。11月14日珀翠餐廳波爾多臻選名酒晚宴，以法式美饌配1910年至1960年的佳釀。11月25日及27日於九龍香格里拉Tapas Bar及香港嘉里酒店大堂茶座有刀削香檳體驗。活動價錢由數百港元至港幣5萬元不等，豐儉由人，想客人盡情感受葡萄酒的「味」力。

星級清酒配對

順滑富層次的日本清酒，適合配不同種類的菜式，今年的茨城縣清酒與美食祭2022以「清酒 x 米芝蓮菜式作主題，和2間米芝蓮食府合作，以清酒配美食。首先登場的有米芝蓮星級法日餐廳ZEST by Konishi，餐廳於午時時段，供應指定純米吟釀和別純米酒來配搭，如君萬代 流行貓 純米吟釀和龍蝦菜式拼配，酒內的花香和米香，可提供龍蝦的鮮味。客人點選這瓶清酒，現時還有買一送一的優惠，感覺就更抵。另一間米芝蓮一星中菜廳都爹利會館亦即將推出清酒配對餐單，想試的話就要留意公布了。