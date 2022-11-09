陳家樂身懷千年巨筋唔打得　靠黑帶陳曉華上陣

藝人陳家樂、陳曉華和譚凱琪等今日（9日）出席無綫新劇《異空感應》開鏡拜神。監製王心慰指今次拍攝不乏危險場面，故出動兩隻燒豬祈福，又呼籲台前幕後誠心上香。男女主角陳家樂與陳曉華孖住受訪，2人於戲中由鬥氣冤家發展到好朋友再拍拖，家樂笑說：「感情線去到最後幾集。（你係咪要打？）好彩我今次用腦多啲。」

陳曉華則表示有跟武指練功，不過反應不及以前靈活：「上咗一個月速成班，開廠唔夠瞓，畀人喺後面打咗一吓，搵咗好耐都唔知邊個。其實年前我拍完《迷網》覺得自己啲動作戲太差，咪趁自己筋鬆同軟，就走去學跆拳道，都學咗2年幾考到黑帶。（試過擊退色狼？）我通常都係用音波功，或者勁睥住佢。」

陳家樂則自言骨頭硬：「我係千年巨筋，出晒名拉唔到筋。我都有拍動作戲嘅，好似之前喺內地拍咗套古裝，都有動作場面，我扮妖精，未試過化兩小時妝開工，大家睇戲可能唔認得我！今次返內地拍戲都學到嘢，原來要拍打戲拍得好睇，最尾擺個靚甫士唔可慳。」

《異》劇將拍攝至明年1月，家樂希望農曆年前可以煞科，又透露婚禮已籌備中，有幾個心水吉日行禮，但未最後落實。