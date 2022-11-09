瀧澤秀明傳開新公司　獲杜拜富豪四姨太支持

40歲前日本男星瀧澤秀明，傳因與現任尊尼事務所女社長不和，上月底離巢走人後，一舉一動都受到關注。今日(9日)有傳媒爆料他已成立新公司，背後獲海外人士及杜拜富豪的日籍四姨太做金主，資金充裕。新公司業務廣泛，除參與音樂、影像製作及娛樂管理工作外，也會涉獵其他生意。瀧澤於2017年引退前，曾擔任阿聯酋親善大使，因此在當地擁有豐富人脈。

報道曝光後，日前剛開設個人社交帳號的他，即留言否認：「新公司？什麼回事？我只想放假，一大早便嚇我一跳。」又謂今後有任何新搞作會透過社交網親自公布。不過，他至今仍未學識發帖方法，繼續在自我介紹欄留言。

此外，瀧澤離巢前最後打造的尊尼組合Travis Japan，上周面世的出道單曲《JUST DANCE!》，打上美國Billboard The Global excluding US音樂榜第5位。而明年5月將有3名成員離隊的King & Prince，其最新細碟《Tsukiyomi/色彩》今日(9日)面世，首日賣出60.8萬張，打破組合出道細碟《Cinderella Girl》的首周57.6萬張的最高銷量紀錄，當地多間唱片舖亦賣斷市。