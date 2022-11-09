本日日本：可愛到爆！16款《星之卡比》眼鏡想買邊一款？

今年是經典電玩《星之卡比》誕生30周年，多個品牌亦趁機推出聯乘搞作，日本連鎖眼鏡店Zoff剛推出一系列以卡比、瓦豆魯迪等角色為主打的眼鏡及周邊產品，讓粉絲們可以帶着卡比到處去。眼鏡分別有Premium Line、Classic Line及Casual Line三個系列共16款，Premium Line的啡色膠鏡框在鏡臂位置印上很多個瓦豆魯迪及「1up」的字眼，正面及鏡臂亦藏着卡比的波板糖及大家熟悉的番茄。另一款淺色的金屬鏡框則有以「夢之泉」為概念的顏色塊，還有小星星、卡比所乘坐的Warp Star及細細個的卡比及瓦豆魯迪。

Classic Line的金屬框共有黑、啡及紫三色，鏡臂上有傳說的星星杖，當然也不可缺少星星與卡比的圖案。另一款粗膠框則有黑、灰、玳瑁及網店限定的藍色，於金屬位有星星、卡比及魅塔騎士的圖案，鏡臂末端有卡比標誌，網店限定藍色則是魅塔騎士的標誌。

Casual Line有紫、啡及綠三色，將卡比與瓦豆魯迪戴着眼鏡的模樣放在鏡臂內側，樣子可愛，另有黑、啡及粉紅的金屬框，鏡臂為膠製。隨眼鏡附送皮製眼鏡袋及原裝眼鏡布，此外亦有多款周邊產品，包括眼鏡盒、背面可用來抹眼鏡的卡比吊飾、卡比及瓦豆魯迪造型眼鏡布等。產品現可於Zoff網店購買，11月11日起於Zoff日本各分店發售。