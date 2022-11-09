蘇民峰指陳若思印堂飽滿：有阿Q精神

堪虞學家蘇民峰和陳若思（Amber）、倪嘉雯（Carmen）、陳國麟（Doniven）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，明晚（10日）播出的新一集，《CP訓練營》兩位學員馮建晞（Argus）及蔡浩洋（阿洋）擔任嘉賓。今集主題是壓力，蘇民峰自爆在2003年沙士之後，因為壓力患上怪病，壓力來源是因生意太好：「2003年沙士之後嘅2004年，好多人買樓搵我睇風水，仲話我一日未睇一日都唔郁裝修，隨時丟空成個月，你話幾大壓力。」當時日做12小時，壓力大到曾半夜胃痛去急症室，但找不到病原︰「頭皮、毛孔出血，睇極醫生都唔好。」直至2005年他開始減產，把客人預約延遲，要等11個月，每月1次外遊旅行，怪病不藥而癒︰「依家搵我做嘢要下午2點後。」

蘇民峰說看印堂、眉心及法令紋，可看出對方是樂觀或悲觀，他指Amber印堂飽滿「有阿Q精神，跌落地揦番拃沙」，屬於自得其樂看得開，Amber受訪時說︰「對於小事情係好容易開心、又好容易生氣。但遇到大事情就抱樂觀嘅態度，天跌落嚟都當被冚嗰種。」另外，蘇民峰指Argus及阿洋原來都是壬寅日出生，跟今年壬寅年正好相沖，60年一遇，會是人生情緒最波動一年。